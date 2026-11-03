Bénin : le gouvernement annonce des contrôles inopinés pour mettre fin aux frais scolaires illégaux

Le ministère de l’Enseignement secondaire veut mettre fin aux prélèvements irréguliers dans les établissements publics. Dans une note datée du 30 octobre 2026, le ministère demande aux directeurs départementaux de faire cesser toute collecte d’argent auprès des élèves en dehors des frais homologués, et annonce des contrôles inopinés pour s’en assurer.

Rappelons que lors du Conseil des ministres du 3 juin 2026, l’exécutif a décidé de rendre la scolarité gratuite pour toutes les filles, de la 6e à la Terminale, dans l’enseignement secondaire général et technique public, dès la rentrée 2026-2027. Un arrêté interministériel du 30 juillet 2026 a généralisé cette mesure, et une enveloppe de 20 milliards de FCFA a été prévue pour accélérer l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans les établissements publics qui en sont encore dépourvus.

Dans le communiqué, le ministère affirme avoir été informé « avec insistance » que certains chefs d’établissement continuent d’instaurer des frais parallèles non autorisés, et qu’ils renvoient des élèves qui ne peuvent pas les payer. Ces pratiques, qu’il qualifie d‘« illégales et intolérables », constituent selon lui une entrave grave au droit à l’éducation. Elles compromettent aussi la politique nationale d’équité sociale et le maintien des filles à l’école.

Les instructions données aux directeurs départementaux

Le ministère demande d’interdire à tous les chefs d’établissement du ressort de chaque directeur départemental de percevoir, « sous quelque prétexte que ce soit », une somme quelconque en dehors des frais de scolarité homologués. Les directeurs devront veiller à l’arrêt immédiat des perceptions illicites et s’assurer que les chefs d’établissement n’imposent aux élèves ni l’achat ni le port de macarons.

Ils sont aussi chargés d’effectuer des contrôles inopinés dans les établissements et d’assurer un suivi de proximité pour vérifier le respect des prescriptions. Tout chef d’établissement qui contreviendrait aux directives devra être rappelé à l’ordre, et le ministère devra en être informé immédiatement. Le communiqué souligne que le ministère attachera « du prix » à l’exécution stricte de ces instructions. Seuls les frais homologués doivent être payés, et aucun élève ne doit être renvoyé pour un motif financier sans que l’administration en soit saisie.