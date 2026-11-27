Le gouvernement béninois table sur une production de coton de 724 281 tonnes pour la campagne 2027-2028, soit une progression d’environ 6 %. C’est le 26 novembre 2026 que le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Yéton Bloukounon Goubalan, a exposé ces estimations devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le Bénin a vu sa récolte reculer, passant de plus de 700 000 tonnes à environ 500 000 tonnes au fil des trois dernières campagnes malgré son statut de premier producteur de la sous-région. Le pouvoir avait déjà fixé un objectif d’au moins 700 000 tonnes lors du lancement de la campagne 2026-2027, en avril, assorti d’une prime de 10 FCFA par kilogramme pour les producteurs si ce seuil est atteint.

Une stratégie qui dépasse le coton

Le ministère anticipe une hausse dans d’autres filières, avec 4,1 millions de tonnes de céréales et un million de tonnes de soja. Pour appuyer ces ambitions, 1 000 producteurs sur 10 000 hectares bénéficieront d’une irrigation d’appoint, et six unités industrielles de production de semences doivent voir le jour. Le budget proposé pour le secteur en 2027 atteint 181,9 milliards FCFA, dont 123,1 milliards destinés aux investissements.

Le ministère a aussi présenté un programme d’un million de citernes destiné aux zones cotonnières pour résister aux sécheresses. Ces actions doivent accompagner le démarrage, en 2027, de la stratégie Bénin Vert 2033, centrée sur l’eau, les semences, la mécanisation et le financement.