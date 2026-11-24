Lundi 23 novembre 2026, à Cotonou, le gouvernement béninois a lancé l’examen des propositions soumises pour le Prix national de la simplification administrative. Le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, Rodrigue CHAOU, a ouvert cette étape en présence de Mahuna AKPLOGAN, ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, et de Nicolas YENOUSSI, ministre délégué chargé des Finances et de la Microfinance.

Rappelons que ce prix avait été lancé le 15 octobre 2026, dans le cadre d’une initiative présidentielle visant à récompenser les idées qui réduisent les délais, les coûts et les déplacements des usagers. Plus de 5 000 propositions ont été enregistrées dans les 14 secteurs concernés, entre le 29 octobre et le 12 novembre 2026.

Des exigences pour les évaluateurs

Les comités d’évaluation rassemblent des compétences issues de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile. Le ministre a insisté sur trois exigences : « honnêteté et impartialité », « rigueur dans l’analyse » et « discrétion tout au long du processus ».

Le ministre a rappelé l’ambition de rendre accessibles en ligne « toutes les démarches administratives à l’horizon 2030 ». L’examen durera deux semaines, du 23 novembre au 4 décembre 2026. Toutes les idées recevables, primées ou non, nourriront un réservoir national de solutions.

Les plus pertinentes seront analysées en profondeur avant d’être testées avec les administrations concernées. Un jury national recevra ensuite les auteurs des meilleures idées avant de désigner les gagnants.