Les programmes et les actions à mettre en œuvre en 2027 au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en charge de la formation technique ont été mis en exergue lors de la présentation du budget de montant 313,17 milliards de francs CFA aux parlementaires. Une prestation qui a permis à Madame le ministre, Sèdami MEDEGAN FAGLA de recevoir de vives voix les félicitations des députés concernant la vision gouvernementale pour les études universitaires.

La dotation budgétaire du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en charge de la Formation Technique s’élève à 313,17 milliards Fcfa. Elle connaît une nette augmentation chiffrée à 36,50 milliards Fcfa et évaluée à 13,19% dont 238,65 milliards répartis sur 28 projets.

Les dépenses ordinaires et les transferts s’élèvent à 74,52 milliards Fcfa à en croire à la présentation faite par madame le ministre. Elle met en lumière cinq programmes, lesquels seront impactés par cette dotation budgétaire. En la matière, on retient le pilotage et le soutien aux services de l’enseignement supérieur mettant l’accent sur la recherche scientifique et l’innovation. Ils sont portés par des actions stratégiques pour plus de résultats. Au total six actions phares pour traduire en acte les promesses et les attentes de 2027 au titre de cette dotation budgétaire. Entre autres, il y a la construction de six lycées scientifiques et deux écoles normales supérieures sans oublier la construction des lycées techniques et professionnels et celle d’un institut d’intelligence artificielle (IA) et de robotique. Ce qui a sidéré les parlementaires plus que convaincus de la réhabilitation des universités et de leur dotation en numérique pour plus de professionnalisation. Le volet social a aussi trouvé un bon encrage pour soutenir l’élan de la promotion des valeurs faute de moyens.