La Direction générale du développement urbain (DGDU) a lancé une nouvelle campagne de dépôt de demandes d’agrément pour les opérateurs du secteur. Dans son communiqué du 20 novembre 2026, elle demande à « toutes les structures de vidange exerçant sur le territoire national » de transmettre leur dossier. Cette opération fait suite à « la réorganisation des activités de collecte et de transport des boues de vidange et des eaux usées domestiques », engagée par l’arrêté ministériel du 4 décembre 2025.

Les dossiers seront reçus du lundi 23 au lundi 30 novembre 2026, de 8 h à 17 h 30, au siège de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA). Les responsables concernés sont invités à « se rapprocher, dès à présent, du Service Déchets Liquides » de la société afin de se procurer la liste des pièces à fournir et de connaître les modalités de la procédure.

Pour les opérateurs qui ne feraient pas la démarche, la sanction est claire. Selon le communiqué, à l’issue de l’opération, « seules les structures dûment agréées » seront autorisées à exercer la collecte et le transport des matières de vidange sur tout le territoire. Une première vague d’agréments avait déjà été accordée en 2024 aux structures ayant rempli les conditions requises.