Bénin : Luc Gnacadja réduit les dépenses de fonctionnement de la mairie de Cotonou

Le Conseil communal de Cotonou a adopté à l’unanimité son budget primitif pour l’exercice 2027, d’un montant de 72,4 milliards de francs CFA. Réunis en quatrième session ordinaire les 30 octobre et 2 novembre 2026, sous la présidence du maire Luc Gnacadja, les conseillers ont approuvé un budget qui accorde une place importante aux investissements, avec une progression de 47,54 % par rapport à l’exercice précédent.

Selon le communiqué de presse publié par la mairie le 2 novembre, plus de 74 % des ressources prévues sont consacrées aux investissements. Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement connaissent une baisse de 6,44 %. Il s’agit du premier budget de la mandature 2026-2033. Son élaboration repose notamment sur les besoins recueillis lors de la tournée du maire dans les différents arrondissements de la ville. Une étape est tout de même primordiale avant sa mise en exécution. Le document devra recevoir la validation de la tutelle préfectorale.

Le rapport de l’Inspection générale des finances examiné

Au cours de la même session, les élus ont également pris connaissance de la version définitive du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), consacré aux recettes non fiscales de la commune sur la période de janvier 2021 à avril 2026. Sollicité par le maire en mai 2026, ce document relève plusieurs insuffisances dans la mobilisation des recettes, notamment en matière de maîtrise du potentiel fiscal, de traçabilité et de lisibilité des procédures.

Les observations portent également sur l’occupation du domaine public et le recouvrement des créances. Le rapport formule 48 recommandations auxquelles le Conseil communal a accordé une attention particulière. Le maire a été autorisé à prendre les dispositions légales nécessaires pour leur mise en œuvre et leur suivi.

Les conseillers ont aussi adopté le rapport d’activités du maire et ceux des commissions permanentes pour le troisième trimestre. Le rapport trimestriel du Conseil de supervision ainsi que le manuel de procédures budgétaires et comptables des collectivités territoriales ont également reçu leur approbation.