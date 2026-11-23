Une opération de la police républicaine a permis de saisir 212,60 kg de chanvre indien, dissimulés dans un compartiment aménagé sous le plancher d’une camionnette. L’intervention, menée le 19 novembre 2026 à Avogbanna, dans la commune de Bohicon, a également conduit à l’interpellation de quatre personnes.

Le propriétaire présumé de la cargaison, qui serait lié à une société d’import-export implantée au Nigeria, est toujours recherché. La camionnette en panne dans un garage situé à quelques encablures du commissariat de l’arrondissement d’Avogbanna a conduit à la découverte d’une importante cargaison de chanvre indien. Selon les informations fournies par la police républicaine, les forces de l’ordre disposaient depuis plusieurs mois de renseignements concordants faisant état d’un trafic transnational de stupéfiants transitant par cette localité du département du Zou.

Informé du passage probable du véhicule, le commissaire de l’arrondissement a fait mettre en place une surveillance discrète. La camionnette ayant été immobilisée par une panne mécanique dans un garage, les policiers ont maintenu leur dispositif durant toute la nuit avant de procéder à une intervention.

L’opération a abouti à l’interpellation de quatre personnes. Il s’agit de deux mécaniciens, du conducteur du véhicule et de son convoyeur. La camionnette a ensuite été remorquée au commissariat pour les vérifications. En présence des quatre personnes interpellées, les policiers ont procédé au dévissage des battants latéraux du véhicule.

L’ouverture a permis de découvrir un compartiment clandestin aménagé sous le plancher. Celui-ci contenait 406 boulettes de chanvre indien, d’un poids total de 212,60 kg. À première vue, le véhicule semblait vide. Des plaques métalliques et des boulons servaient à dissimuler les aménagements réalisés pour cacher la cargaison.

Plusieurs plaques d’immatriculation d’origine ghanéenne et nigériane ont également été retrouvées dans la camionnette. Elles auraient servi à modifier l’identité apparente du véhicule et à brouiller les pistes. Interrogés par les policiers, les quatre suspects ont déclaré que la camionnette et sa cargaison appartiendraient à un tiers résidant à Avogbanna. Selon leurs déclarations, celui-ci serait à la tête d’une société d’import-export implantée au Nigeria. Une descente effectuée à son domicile, suivie d’une perquisition, n’a cependant permis aucune découverte. Le propriétaire présumé de la cargaison reste activement recherché par la police républicaine.