Après avoir récemment qualifié Vladimir Poutine d’« ami » lors de leur rencontre en Chine, Donald Trump affiche désormais un ton plus ferme à l’égard de Moscou. « Nous avons également discuté de l’importance pour la Russie d’éviter toute action qui étende la guerre, intentionnellement ou non […] et de l’importance d’obtenir une résolution pacifique du conflit aussi rapidement que possible », indique la déclaration commune publiée par la Maison-Blanche après la rencontre entre Donald Trump et le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, le 25 novembre 2026 à Mar-a-Lago, en Floride, aux États-Unis. Ainsi, les deux hommes ont qualifié l’entretien d’« exceptionnel » et de « très influent ». Ils ont aussi abordé la guerre en Iran, la hausse des dépenses militaires et les investissements dans l’industrie de défense.

Une semaine après Shenzhen

« Ce que le président Trump fait, y compris lors de la rencontre à Shenzhen, c’est tester Poutine. Est-il sérieux ? Est-il prêt à venir à la table des négociations ? Est-il prêt à s’engager réellement dans des discussions ? Alors maintenons la pression. Je pense que cela fonctionne, et nous devons continuer ainsi. Le plus important, c’est de nous assurer que l’Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour continuer le combat », avait déclaré Mark Rutte quelques heures plus tôt sur Fox News.

Dans la foulée, il a donc défendu une démarche qui avait suscité des critiques. En effet, Trump avait désigné Vladimir Poutine comme son « ami » en marge du sommet de l’APEC, en Chine, lors d’une rencontre suivie d’une réunion à trois avec le président chinois Xi Jinping.

Cependant, cette formule a provoqué des réactions en Ukraine, en Europe et chez des élus démocrates américains. Du côté européen, plusieurs capitales redoutent d’être tenues à l’écart des discussions sur la fin de l’offensive russe et pensent que Poutine cherche surtout à gagner du temps. Pourtant, Trump est reparti de Shenzhen convaincu que le président russe souhaite la paix.

Toutefois, la déclaration de Mar-a-Lago ne fixe ni calendrier ni mesure précise. Elle demande seulement à la Russie de ne pas aggraver la situation et d’accepter une issue négociée. Enfin, Moscou n’avait pas réagi publiquement au moment de la rédaction de cet article.