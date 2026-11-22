SaH Analytics International étend ses activités au Bénin. La société ivoirienne de services et de conseil informatique a procédé au lancement de sa filiale béninoise à l’occasion du Cyber Africa Forum 2026, organisé à Cotonou. Son directeur général au Bénin, Jean Folly, revient sur les ambitions de cette implantation et les perspectives offertes par l’intelligence artificielle et la cybersécurité dans une interview exclusive à La Nouvelle Tribune qui sera diffusée très prochainement.

Créée en 2019 en Côte d’Ivoire, SaH Analytics a connu une croissance qui a conduit ses responsables à reproduire cette expérience sur d’autres marchés africains. Le Bénin constitue ainsi une nouvelle étape de son développement. L’entreprise intervient dans quatre domaines principaux : la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la gestion et l’analyse des données ainsi que le traitement des données géospatiales.

Le choix du Cyber Africa Forum pour présenter officiellement la filiale béninoise n’est pas fortuit. Selon Jean Folly, la cybersécurité représente environ un tiers des activités et des revenus de l’entreprise. À Abidjan, elle dispose notamment d’un centre opérationnel de sécurité chargé de surveiller les systèmes informatiques d’entreprises et d’administrations.

Miser sur les données et les compétences africaines

Interrogé sur les moyens pour les pays africains de tirer profit de l’intelligence artificielle, le directeur général estime qu’ils n’ont pas nécessairement besoin de construire leurs propres grands modèles. Il préconise plutôt l’adaptation des technologies existantes aux besoins locaux. Cette démarche permettrait de réduire les exigences en matière de puissance de calcul et de coûts.

Pour lui, la priorité doit porter sur la collecte, le traitement et la maîtrise des données. Il insiste également sur la formation de compétences capables de développer des solutions spécifiques et d’intégrer ces outils dans les entreprises. À ces deux leviers, il ajoute la nécessité de faire émerger des entreprises technologiques nationales suffisamment solides pour répondre à la demande locale. La commande publique et les investissements privés peuvent contribuer à leur développement.

SaH Analytics développe déjà des applications dans cette perspective. Parmi elles figure Neomia, une solution qui associe intelligence artificielle et données géospatiales pour détecter et suivre les activités de pêche illégale au large des côtes. L’entreprise propose également des outils d’analyse des réseaux sociaux destinés à repérer certaines tendances et les signaux annonciateurs de la propagation de fausses informations.

La cybersécurité, un enjeu à anticiper

L’essor de ces technologies entraîne aussi de nouveaux risques. Jean Folly cite notamment l’usurpation d’identité à travers des voix et des images artificielles, les tentatives d’hameçonnage et les attaques informatiques automatisées. Il recommande donc d’intégrer la sécurité dès la conception des systèmes, de limiter l’accès aux données sensibles et de sensibiliser les utilisateurs.

Selon lui, l’intelligence artificielle peut aussi améliorer la productivité des administrations et des entreprises en accélérant l’exécution de certaines tâches. Toutefois, les activités répétitives pourraient être progressivement automatisées, ce qui modifiera les conditions de travail dans plusieurs secteurs.

Pour le dirigeant, l’Afrique dispose d’une occasion de réduire son retard technologique, à condition de maîtriser ses données, de renforcer ses compétences et de soutenir l’émergence de champions locaux.