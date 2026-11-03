Bénin : un bœuf vendu à 15 000 FCFA, trois suspects interpellés à Toffo

Trois personnes ont été interpellées dans la commune de Toffo, dans une affaire présumée de vol et de recel de bétail. L’enquête porte sur la cession suspecte d’un bœuf à 15 000 FCFA, alors que sa valeur marchande serait estimée à 160 000 FCFA. Les faits se sont déroulés dans le village de Zimbènou.

L’affaire a débuté après le signalement d’un riverain, qui avait remarqué la présence inhabituelle d’un bovin à proximité d’une habitation. Alertés, les éléments du commissariat de Toffo se sont rendus sur les lieux et ont procédé aux premières vérifications.

Interrogé sur l’origine de l’animal, le principal suspect aurait d’abord déclaré l’avoir acheté pour 120 000 FCFA. Les investigations ont toutefois révélé une autre version. Un jeune bouvier de 15 ans, chargé de conduire le troupeau de la victime au pâturage, aurait cédé le bœuf contre une avance de 15 000 FCFA.

Un boucher sollicité pour abattre l’animal

Les enquêteurs ont également interpellé un boucher âgé de 32 ans. Celui-ci aurait été sollicité pour abattre le bovin en vue d’une cérémonie de remise de diplôme prévue le 8 novembre prochain, à l’occasion de laquelle l’acheteur entendait célébrer son épouse.

Le boucher aurait cependant refusé de procéder à l’abattage dans la nuit et recommandé d’attendre les jours précédant l’événement. L’identification du propriétaire a permis de donner une autre dimension à l’affaire. Celui-ci a reconnu l’animal retrouvé et signalé la disparition de quatre bœufs au total. Le préjudice financier est estimé à 600 000 FCFA. Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Elles devraient être présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance d’Allada.