Une affaire de prestations spirituelles présumées sans résultats a été examinée, jeudi 26 novembre 2026, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon Bip Radio, un greffier béninois résidant en France accuse un tradipraticien de lui avoir soutiré 11 millions FCFA pour des travaux dont il n’aurait tiré aucun bénéfice.

Selon les déclarations du plaignant rapportées par la radio, plusieurs transferts d’argent ont été effectués par l’intermédiaire de Western Union pour financer les prestations promises. Il affirme avoir consacré l’essentiel de ses économies à ces opérations, sans obtenir les résultats attendus. Il établit également un lien entre cette situation financière, le départ de son épouse et la perte de son emploi.

Le greffier soutient, en outre, avoir respecté les différentes consignes données par le tradipraticien. Face aux accusations, le prévenu conteste le montant avancé. Il reconnaît avoir reçu quatre millions FCFA, soit une somme inférieure aux 11 millions réclamés par le plaignant.

Sept ans de prison requis

Dans ses réquisitions, le ministère public a estimé que le prévenu n’avait fourni aucun élément permettant d’établir l’exécution des travaux spirituels facturés. Il a demandé à la Cour de le condamner à sept ans d’emprisonnement et à deux millions FCFA d’amende. Il a également requis le remboursement des 11 millions FCFA réclamés par le plaignant.

La défense a, pour sa part, soulevé une question relative à la compétence de la CRIET. Sur le fond, l’avocat a sollicité la relaxe au bénéfice du doute ou, à défaut, une peine assortie du sursis. Il soutient que son client a été librement sollicité par le plaignant, qui connaissait ses pratiques et avait choisi de recourir à ses services.

Pour défendre cette position, il a notamment rappelé les origines royales de son client à Abomey et contesté la pertinence d’exiger des preuves audiovisuelles de consultations du Fâ. Le président de céans a alors tenu à préciser que les pratiques religieuses n’étaient pas en cause. Il a invité les parties à s’en tenir aux faits afin d’éviter tout amalgame.