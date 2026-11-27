Le Centre national d’investigations numériques (CNIN) a annoncé le 27 novembre 2026 l’interpellation d’un homme identifié par les initiales O.S., au Bénin. Il lui reproche des images de rituels et des menaces en ligne publiées sur TikTok. Ainsi, le CNIN s’appuie sur l’article 458 du Code pénal et sur le Code du numérique, et détaille ces textes dans un fil publié sur X. « Ce texte réprime les pratiques de sorcellerie, de magie ou de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes. », a déclaré le CNIN.

De même, « Le Code du numérique, de son côté, punit les communications électroniques qui intimident, ainsi que la diffusion d’images liées à une infraction. L’intéressé a été mis à la disposition de la justice, à qui il revient désormais de se prononcer sur son cas. » ajoute le CNIN. Par conséquent, l’organisme n’a pas encore de décision judiciaire à communiquer sur ce dossier.

Ensuite, le CNIN élargit son propos à l’ensemble des réseaux sociaux. « Des publications franchissent pourtant la limite de la loi : rituels transformés en menaces publiques, directs où l’on se dénude pour gagner des vues, contenus pour adultes, vidéos de personnes filmées à leur insu, acharnement contre une personne désignée. Relayer ces contenus peut aussi engager la responsabilité de celui qui les partage. », a averti l’organisme. Enfin, « Chacun de nous peut contribuer à un cyberespace plus sain, en prenant le temps de réfléchir avant de publier ou de partager, et en signalant au CNIN les contenus qui posent problème. », a-t-il appelé. En outre, l’affiche accompagnant l’annonce rappelle l’adresse plaintes@cnin.bj pour déposer une plainte.