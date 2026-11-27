Bonnie Lashea Allen, 32 ans, est morte d’une balle dans la tête le 14 novembre 2026 dans sa maison de Rossville, en Géorgie (États-Unis). Son mari, Gene McCall Allen, 33 ans, est inculpé de meurtre depuis le 20 novembre. D’après le rapport d’incident consulté par People, il a expliqué aux adjoints du shérif que le couple s’était disputé plus tôt dans la journée au sujet du coût d’expédition et de la qualité des cadeaux de Noël prévus pour leurs quatre enfants. Désormais, l’enquête doit établir ce qui s’est passé entre cette dispute et le coup de feu.

Une arme à feu retrouvée dans un placard

Selon le même rapport, Gene Allen affirme que le tir est parti du placard et a atteint sa femme à la tête. Il ajoute avoir bu quatre bières ce jour-là. Sur place, un adjoint a repéré une arme sur l’étagère du haut, canon dirigé vers la pièce, puis l’a retirée et mise en sécurité dans son véhicule de patrouille.

L’appel signalant une femme blessée par balle est arrivé peu avant 20 h. Ensuite, un enfant a guidé les adjoints jusqu’à la chambre, où Gene Allen pratiquait un massage cardiaque sur son épouse. Puis un adjoint a pris le relais, mais Bonnie ne respirait plus et son cœur ne battait plus. Finalement, elle a été déclarée morte à l’hôpital. Rossville se trouve à l’extrême nord-ouest de l’État, près de la frontière avec le Tennessee.

Détenu sans caution, une famille endeuillée

Six jours plus tard, le bureau du shérif du comté de Walker, dirigé par Steve Wilson, a annoncé l’inculpation. Depuis, Gene Allen est détenu sans possibilité de caution dans la prison du comté. Pour l’instant, aucune audience sur sa remise en liberté n’a eu lieu et la date de sa comparution reste à fixer. On ignore aussi s’il a plaidé ou s’il a choisi un avocat. Quant au code pénal de Géorgie, il punit le meurtre de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle ou de la réclusion à perpétuité. Toutefois, l’accusé reste présumé innocent tant qu’il n’est pas jugé.

« Elle était la plus grande fan de ses enfants, leur plus grande source d’encouragement et leur plus solide soutien. Bonnie aimait le plein air, le camping, les moments au bord du lac et les souvenirs construits à la plage. Elle avait une joie communicative et une personnalité capable d’illuminer n’importe quelle pièce. C’était une bénédiction pour tous ceux qui avaient la chance de la connaître », peut-on lire dans l’avis de décès de la victime, mariée depuis huit ans.

Aujourd’hui, les quatre enfants du couple sont pris en charge par des proches. Pour couvrir leurs besoins quotidiens, comme la nourriture et les vêtements, une collecte a été lancée sur GoFundMe.