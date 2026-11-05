Bénin : Une découverte compromettante lors d’une perquisition à Kandi

Une affaire présumée de fabrication de fausse monnaie est en cours d’investigation à Kandi, dans le département de l’Alibori. Le mardi 3 novembre 2026, des policiers du deuxième arrondissement ont effectué une descente au domicile d’un individu dans le quartier Albarika. Cette opération fait suite à une première découverte de faux billets, survenue le 31 octobre dernier.

La fouille des lieux a permis aux agents de mettre la main sur 35 billets de 10 000 francs CFA, 17 coupures de 100 dollars américains et deux billets de 1 000 nairas. Les policiers ont également découvert plusieurs lots de papiers découpés aux dimensions de billets de banque.

D’autres objets susceptibles d’intervenir dans la fabrication de fausse monnaie ont été saisis. Il s’agit notamment de flacons contenant des produits chimiques, de morceaux de verre taillés à la forme de coupures, de huit boulettes présentées comme du faux or et d’une seringue. À l’issue de cette perquisition, le propriétaire des lieux a été interpellé puis placé en garde à vue.