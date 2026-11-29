Les Émirats arabes unis proposent aux jeunes qui s’intéressent à l’environnement, une formation internationale gratuite en développement durable. Le pays lance la neuvième édition du programme Future Sustainability Leaders (FSL) 2027, destiné aux jeunes de 19-35 ans. Le ministère béninois chargé de la Coopération internationale a relayé l’opportunité dans un communiqué publié le 26 novembre 2026.

D’une durée de 12 mois, la formation combine cours en ligne, mises en situation, échanges avec des professionnels et travaux sur des solutions innovantes. Son objectif est de renforcer les compétences des participants afin qu’ils puissent prendre part aux projets de transition écologique. Il n’est pas nécessaire de se rendre aux Émirats pour y participer.

Qui peut postuler et comment participer ?

Le programme est ouvert aux étudiants comme aux jeunes actifs, quel que soit leur domaine d’études. Il faut avoir entre 19 et 35 ans, être titulaire d’une licence ou inscrit dans un cursus menant à ce diplôme dans un établissement reconnu, et parler un bon anglais. Aussi, les candidats doivent montrer leur engagement pour le développement durable et être disponibles pour l’ensemble du parcours. Les candidats sélectionnés participeront notamment aux activités de la plateforme Y4S, au laboratoire d’innovation et au défi Innovate 4 Climate. Ils pourront aussi prendre part à la Semaine de la durabilité d’Abou Dhabi, un rendez-vous international consacré aux enjeux environnementaux.

La responsable de la marque et des initiatives stratégiques, la Dr Lamya Fawwaz, explique que Y4S aide à « autonomiser et soutenir les jeunes » en renforçant leurs compétences et leurs réseaux. Les dossiers sont à déposer sur le portail officiel de Youth 4 Sustainability avant le 30 novembre 2026.