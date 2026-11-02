Blé : malgré sa bonne récolte, le Maroc continue de recevoir des cargaisons françaises

Malgré une récolte de blé tendre estimée à 4,4 millions de tonnes, le Maroc continue de s’approvisionner auprès de la France. En effet, a port de Rouen, près de 350 000 tonnes de cette céréale ont été chargées à destination du royaume en octobre 2026, alors que les exportateurs français anticipent une baisse de leurs ventes cette saison.

Le port français de Rouen maintient un rythme soutenu d’expéditions de blé tendre vers le Maroc. Du 1er au 28 octobre 2026, 347 825 tonnes ont été chargées à destination du royaume, selon les quatre relevés hebdomadaires de La Coopération Agricole. Cette activité intervient pourtant dans un contexte marqué par l’amélioration de la production céréalière marocaine et les prévisions de recul des achats français.

D’abord, la première semaine d’octobre a concentré l’essentiel des chargements, avec 200 115 tonnes enregistrées entre le 1er et le 7 octobre. Ensuite, les volumes ont atteint 54 510 tonnes la semaine suivante, avant de remonter à 60 200 tonnes entre le 15 et le 21 octobre. Enfin, le dernier relevé, publié le 30 octobre, fait état de 33 000 tonnes supplémentaires pour la période du 22 au 28 octobre.

Cependant, ces approvisionnements interviennent après une période de suspension des importations marocaines. Pour rappel, à partir du 1er juin 2026, le royaume avait interrompu les achats de blé tendre à l’étranger pendant environ trois mois dans le but de favoriser l’écoulement de la production nationale et à soutenir les agriculteurs locaux. Mais, les importations ont finalement repris à la mi-septembre, permettant aux opérateurs marocains de renouer avec leurs fournisseurs étrangers.

Cette reprise s’explique notamment par les besoins persistants du marché national, malgré une campagne agricole plus favorable. En effet, grâce au retour des pluies, la récolte marocaine de blé tendre a atteint environ 4,4 millions de tonnes, soit plus du double de celle de la campagne précédente.