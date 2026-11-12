Bronx : un adolescent de 17 ans inculpé de meurtre après la mort du Ghanéen Javits Frimpong, 15 ans

Treize jours après le tir mortel qui a coûté la vie à un collégien ghanéen, la police de New York annonce une inculpation. Le NYPD a indiqué mercredi 11 novembre 2026 qu’un adolescent de 17 ans est poursuivi pour le meurtre de Javits Frimpong, 15 ans, abattu le 29 octobre dans le Bronx, aux États-Unis. Les enquêteurs l’ont interpellé le matin même et conduit au 42e Precinct pour l’interroger. Il est inculpé de meurtre, d’homicide involontaire et de possession criminelle d’arme.

Javits marchait vers son école quand une balle l’a touché à l’abdomen, peu avant 9h30, près de l’angle de la 171e Rue Est et de la Troisième Avenue. Arrivé du Ghana environ un an plus tôt, il est mort après son transfert à l’hôpital. Le NYPD cherche toujours d’autres personnes qui pourraient être liées à la fusillade.

Les parents réclament justice

Les parents du jeune garçon ont pris la parole mercredi lors d’une conférence de presse, aux côtés de l’avocat Ben Crump et du révérend Al Sharpton. Venue du Ghana pour les obsèques, Doris Gyamfi s’est effondrée en larmes avant de lancer : « Il me faut justice pour mon enfant. C’est tout, je n’ai qu’un seul enfant ».

Le père, Thomas Frimpong, a ensuite évoqué le projet qui avait conduit son fils aux États-Unis : « J’ai fait venir Javits du Ghana pour qu’il poursuive ses études ici, aux États-Unis. Il était très, très, très enthousiaste ». Ben Crump a poursuivi en demandant des comptes à ceux qui ont tué l’adolescent : « Nous voulons que ces enfants, apparemment, qui ont assassiné Javits soient tenus pleinement responsables devant la loi, car c’est cela, l’égalité devant la justice ».

En effet, la mort de l’adolescent a eu un écho jusqu’à la Maison-Blanche. Le maire de New York, Zohran Mamdani, avait annoncé début novembre que Donald Trump avait accepté d’accorder un visa à la mère, restée au Ghana. Thomas Frimpong avait par ailleurs déclaré que l’école de son fils avait suspendu deux élèves après les plaintes de Javits pour harcèlement. La police n’a établi aucun lien entre ces faits et le meurtre.