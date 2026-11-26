Le Conseil économique et social (CES) veut disposer de moyens financiers à la hauteur de ses nouvelles responsabilités. Son projet de budget pour 2027, présenté le jeudi 26 novembre devant la Commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale, porte sur 5,295 milliards FCFA, soit une augmentation de 40,69 % par rapport à l’exercice précédent.

Le Conseil économique et social entend franchir un nouveau cap dans ses interventions. Pour y parvenir, l’institution sollicite 5,295 milliards FCFA au titre de la gestion 2027, contre 3,764 milliards FCFA en 2026. La progression annoncée tient notamment à l’intégration des missions et des charges de l’ancien Médiateur de la République, qui vient élargir le champ des responsabilités du Conseil. Le projet a été défendu devant les députés par Pascal ESSOU, deuxième vice-président du CES, représentant le président Abdoulaye BIO TCHANÉ.

Cette évolution budgétaire intervient dans un contexte marqué par la diversification des activités de l’institution. En 2026, le CES a adopté huit études issues de ses travaux d’auto-saisine et en poursuit quatre autres. L’agriculture, l’artisanat, la mobilité, l’environnement, la santé, l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées figurent parmi les domaines abordés. Le Conseil a également soumis au Gouvernement son rapport sur l’état économique et social du Bénin, en plus de son examen des documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle et du projet de loi de finances 2027.

La proximité avec les populations parmi les priorités

Le renforcement des capacités d’intervention passe aussi par une présence accrue sur le terrain. En juin et juillet 2026, les campagnes d’imprégnation organisées par le CES sur la pollution plastique, l’hygiène publique et les nuisances sonores ont couvert 24 communes et rassemblé 2 196 participants.

L’institution a poursuivi cette démarche du 16 au 19 novembre dans les villes de Parakou, Kandi, Djougou et Natitingou. Ces rencontres ont permis d’aborder plusieurs textes, notamment ceux relatifs à l’orientation agricole, au Code pastoral et au Code de la route. Une nouvelle séquence est prévue du 7 au 11 décembre, avant trois autres activités d’imprégnation programmées en 2027.

Pour améliorer la participation des citoyens, le Conseil a par ailleurs adapté son dispositif de mobilisation. Les coordonnateurs départementaux et les préfets reçoivent désormais en amont les informations sur les textes à présenter, les dates et les localités retenues. Cette mesure fait suite à une recommandation des députés.

Un fonctionnement à consolider

Le budget soumis à la Commission couvre trois grandes catégories de dépenses : le personnel, les biens et services ainsi que les transferts. Pour Gbetoton Nadège DJOSSOU, directrice adjointe de cabinet du président du CES, les ressources supplémentaires doivent permettre d’assurer le fonctionnement des organes du Conseil et la conduite de ses différentes missions. Elle a également rappelé les exigences de rigueur, de bonne gouvernance et d’efficacité dans la gestion des ressources publiques.

Ces orientations rejoignent les ambitions de la huitième mandature, qui souhaite renforcer la visibilité et l’utilité du CES auprès des populations. Le Plan stratégique 2027-2031 constitue le cadre de cette démarche, avec notamment le développement des travaux d’auto-saisine. Pour 2027, l’institution prévoit également d’examiner la Note d’orientation budgétaire 2028 et le projet de loi de finances correspondant.

Le Conseil entend enfin maintenir son engagement dans les réseaux institutionnels internationaux. Il siège au Conseil d’administration de l’AICESIS, assure la vice-présidence de l’UCESA et occupe les fonctions de vice-président et de trésorier de l’UCESIF. Au cours de l’année 2026, il a honoré ses obligations statutaires et poursuivi ses relations de coopération avec ses partenaires.

Avec cette enveloppe de 5,295 milliards FCFA, le CES entend donc adapter son fonctionnement à l’étendue de ses attributions et donner davantage de moyens à ses activités consultatives et à ses interventions auprès des populations.