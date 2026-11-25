Au Burkina Faso, la douane a retenu 181 drones, du matériel militaire et des terminaux de communication par satellite Starlink lors d’une même opération à l’aéroport. La Direction générale des douanes l’a annoncé le mercredi 25 novembre 2026. La valeur des drones dépasse 80 millions de francs CFA. Ce lot réunit des appareils volants et des antennes capables de leur fournir une connexion, d’où l’attention portée à cette saisie.

Ce que dit la douane

La Brigade spéciale des douanes de l’aéroport (BSA) est à l’origine de la saisie, et la Direction générale des douanes refuse de la réduire à un simple contrôle de marchandises. « La portée de ces saisies ne saurait donc se résumer à leur seule valeur marchande », écrit-elle dans son communiqué. Ensuite, « la circulation incontrôlée de tels équipements constitue une préoccupation majeure », ajoute le texte. Ainsi, elle craint qu’un détournement à des fins hostiles compromette la sécurité des populations.

De son côté, le directeur général, l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a félicité les agents de la BSA, et il a rappelé aux populations la nécessité de respecter la réglementation sur l’importation de matériels sensibles, avant de les inviter à collaborer avec les services compétents. Enfin, « chaque saisie compte, chaque vigilance importe, chaque vie mérite d’être protégée », conclut la douane.

Les drones civils relèvent d’un texte précis. La loi n°028-2021/AN encadre leur fabrication, leur commerce, leur acquisition, leur importation, leur exportation et leur exploitation.

À quoi servent les terminaux Starlink

Pour rappel, Un terminal Starlink donne accès à Internet par satellite, y compris là où aucun réseau mobile n’existe. Ce type de connexion à haut débit peut alimenter des moyens de télécommunication comme les drones. Reliée à un drone, une telle liaison peut donc servir à le faire fonctionner loin de toute couverture mobile. Comme dans la cadre de la guerre en Ukraine, les terminaux saisis auraient pu servir à guider ou à connecter les appareils.

Toutefois pour l’heure, aucune information n’a été communiquée par la douane sur un lien entre les éléments saisis, à savoir les terminaux et les 181 drones.

Le service est déjà utilisé dans la région pour des usages sensibles. Dans le Sahel, des groupes armés se servent de Starlink pour coordonner leurs activités, depuis 2023 selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Des analystes régionaux indiquent aussi que le JNIM emploie des drones commerciaux pour la surveillance.