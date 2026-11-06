Burkina Faso : la CEDEAO pèse 236 fois plus que l'AES dans les importations au 2e trimestre 2026

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), représentait 23,6 % des importations du Burkina Faso, contre 0,1 % pour l’Alliance des États du Sahel (AES), au deuxième trimestre 2026, selon l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). Le bloc ouest-africain pèse 236 fois plus que l’AES dans les achats extérieurs du pays.

En effet, depuis le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, les relations restent difficiles. Toutefois, le dialogue progresse. La CEDEAO et l’AES ont engagé le 17 octobre, à Dakar, leurs premières négociations formelles après plusieurs mois de tensions consécutives aux changements politiques intervenus au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Des groupes de travail communs ont été mis en place pour préparer un accord-cadre.

Des achats très concentrés

Les importations totales ont atteint 1 128,7 milliards de FCFA. Elles sont en hausse de 9,1 % par rapport au trimestre précédent. La Chine reste en tête avec 23,9 % des achats, devant le Ghana (14,4 %) et la Russie (13,4 %). Les cinq premiers fournisseurs représentent 62,5 % des importations. Les produits raffinés du pétrole constituent 28,9 % de la valeur totale. Les produits médicinaux et pharmaceutiques suivent avec 4,7 %.