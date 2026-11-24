Les escroqueries liées au Mobile Money ont pris une ampleur importante au Burkina Faso. D’après les données communiqués par le ministère de la Sécurité, les arnaques Mobile Money ont fait 263 victimes au cours du mois d’octobre pour un préjudice financier avoisinant les 104 millions de FCFA.

Ces chiffres mettent en avant le poids des fraudes numériques dans les pertes enregistrées par les populations. En gros et pour tout, la cybercriminalité a causé un préjudice financier de 261 millions de FCFA pour le mois d’octobre

Le Mobile Money parmi les principales sources de pertes

Dans ce bilan, un paramètre attire particulièrement l’attention. Il s’agit des fraudes liées aux services de transfert d’argent. On apprend qu’en septembre, les pertes liées aux fraudes de services de transfert d’argent avoisinent 19,5 millions de FCFA. Ce montant a connu une hausse spectaculaire pour atteindre 104 millions de FCFA en octobre. Les arnaqueurs ont recours à toute sorte de stratagèmes pour appâter leurs victimes. En outre, les faux achats en ligne figurent en bonne place des pratiques signalées.

D’après le ministère de la sécurité, 240 burkinabè ont été impactés. Les cas d’accès illégal à des comptes et les situations de chantage à la webcam ont aussi eu d’énormes répercussions sur la population. Les autorités burkinabè ne cessent de mettre en place divers mécanismes pour lutter contre la cybercriminalité. Aussi, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées pour aider les populations à adopter les bons gestes et éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. Sur internet, les escrocs rivalisent d’ingéniosité pour faire des victimes et il est impérieux d’être vigilant pour éviter de se retrouver dans des situations inconfortables.