CAF Awards 2026 : le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire parmi les 10 sélections nominées

La Confédération africaine de football a publié mercredi 4 novembre 2026, la liste des dix équipes nationales masculines en lice pour le titre de meilleure sélection africaine de l’année. Outre le Maroc, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, on retrouve l’Algérie, le Cap-Vert, la RD Congo, l’Égypte, le Ghana, l’Afrique du Sud et la Tunisie.

Une année riche en performances

Le Mondial 2026 a été la grande vitrine de ces nominées. Pour la première fois, dix sélections africaines y participaient, et neuf ont franchi la phase de groupes. Le Maroc a été le meilleur représentant du continent en atteignant les quarts de finale. L’Égypte a atteint les huitièmes de finale, tandis que le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, la RD Congo et l’Afrique du Sud ont été éliminés en seizièmes. La Tunisie, elle, n’a pas dépassé la phase de groupes. Le Sénégal et le Maroc ont été les attaques les plus efficaces du continent, avec dix buts chacun. Le Cap-Vert, qui disputait sa première Coupe du monde, a obtenu trois matchs nuls dans sa poule.

La CAN 2025, organisée au Maroc, quelques mois plus tôt, avait été remportée par le Sénégal. La CAF a par la suite attribué le titre au Maroc sur tapis vert, en mars 2026. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) doit trancher. Tenante du titre, la Côte d’Ivoire, a été éliminée en quarts de finale par l’Égypte, qui a terminé quatrième. L’Algérie et la RD Congo ont quitté la compétition en huitièmes de finale.

Cette année, le Maroc et le Sénégal figurent parmi les favoris. Le jury devra trancher entre des équipes aux parcours variés. La cérémonie des CAF Awards 2026 est prévue le 7 décembre.