Le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendra mardi 24 novembre 2026, dans l’après-midi, sa décision sur la finale de la CAN 2025, disputée à Rabat, au Maroc, entre les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga. Le tribunal basé à Lausanne l’a annoncé lundi 23 novembre dans un communiqué. Il suspend toute communication sur le dossier jusqu’à la publication du verdict sur son site. Dix mois après un match terminé dans la confusion, la sentence départagera la Fédération sénégalaise de football (FSF), d’un côté, et la Confédération africaine de football (CAF) avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), de l’autre.

Un titre gagné sur la pelouse, retiré en mars

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 après prolongation le 18 janvier, grâce à un but de Pape Gueye. Ses joueurs avaient alors quitté le terrain pour protester contre un penalty accordé aux Marocains, finalement manqué. Ensuite, le 17 mars, la commission d’appel de la CAF, saisie par la FRMF, a déclaré le Sénégal forfait et a validé un score de 3-0 en faveur du Maroc, qui a hérité du trophée. Aussitôt, la FSF a contesté cette décision : « Inique, sans précédent et inacceptable », a-t-elle jugé.

Dès lors, elle a saisi le TAS le 25 mars, en demandant l’annulation de la décision de la CAF et sa proclamation comme vainqueur du tournoi. Sa défense s’appuie sur l’autorité de l’arbitre, qui avait laissé la rencontre se poursuivre jusqu’à son terme. Puis les parties ont été entendues à huis clos à Lausanne le 8 octobre, et le TAS promettait une décision sous quelques jours. « Je sais que l’attente est longue pour les supporters », avait alors déclaré Matthieu Reeb, directeur général du tribunal. Pourtant, le 19 octobre, les arbitres ont choisi de rédiger une sentence complète, avec les motifs juridiques, et ont repoussé l’échéance : « Ce processus nécessitera plusieurs semaines », a indiqué le TAS, qui visait la fin du mois de novembre.

Les sentences du TAS ont la même valeur qu’un jugement d’une juridiction nationale. Elles sont exécutoires selon la Convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères. Ainsi, la CAF devra appliquer la décision de mardi, quel que soit le vainqueur désigné.