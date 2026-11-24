Un nouveau rebondissement survient à quelques heures du verdict du TAS. La Fédération royale marocaine de football a fait parvenir au Tribunal arbitral du sport une lettre visant la Fédération sénégalaise, à quelques heures de la décision attendue dans le litige sur la finale de la CAN 2025. Selon des informations de RMC Sport ce mardi 24 novembre, la FRMF met en avant un fait récent qu’elle juge préoccupant.

Pour rappel, le TAS doit trancher mardi 24 novembre, après une audience tenue à Lausanne le 8 octobre. La FSF conteste la décision du jury d’appel de la CAF du 17 mars, qui a déclaré le Sénégal forfait et attribué le titre au Maroc sur le score de 3-0, alors que la finale s’était terminée 1-0 sur le terrain. Dans un communiqué, le TAS a indiqué : « la Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement ».

Un échange téléphonique au cœur de la démarche

D’après la partie marocaine, un contact téléphonique aurait eu lieu dimanche entre Abdoulaye Fall, président de la FSF, et l’un des trois membres de la formation chargée du dossier, un juriste de nationalité allemande. Les contours de cet échange restent à confirmer. Dans sa lettre, la FRMF déclare se réserver « le droit d’engager des recours ».

Ce n’est pas la première fois que la fédération marocaine réagit aux informations qui circulent sur le dossier. Une source de la FRMF avait déjà affirmé : « La Fédération n’a reçu aucune décision du Tribunal arbitral du sport », pour démentir une rumeur de décision favorable au Sénégal. Le TAS rendra sa décision sur la finale de la CAN 2025 mardi 24 novembre, dans l’après-midi, selon le communiqué publié lundi 23 novembre, sans heure précise.