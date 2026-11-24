Les Marocains ont été plus nombreux que les Français à obtenir la résidence permanente francophone au Canada hors Québec en 2025. Avec 2 615 admissions, le Royaume occupe la troisième place du classement, devant la France qui enregistre 1 945 admissions, selon le rapport annuel 2026 des autorités canadiennes.

Le Cameroun arrive largement en tête avec 11 940 admissions, suivi de l’Algérie qui totalise 2 700 bénéficiaires. Le Maroc devance ainsi la France de 670 admissions, soit une avance de 34 %. La Côte d’Ivoire complète le top 5 avec 1 730 admissions. Ces données sont établies selon la citoyenneté des nouveaux résidents permanents.

Cette progression s’inscrit dans la politique menée par Ottawa pour renforcer la présence francophone dans les provinces et territoires situés en dehors du Québec. En effet, le gouvernement canadien cherche à soutenir les communautés francophones en situation minoritaire, notamment à travers l’immigration. Les résultats de 2025 témoignent de cette orientation : 29 650 résidents permanents francophones ont été admis, soit 8,9 % de l’ensemble des admissions hors Québec. Ce taux dépasse l’objectif officiel fixé à 8,5 %.

Par ailleurs, l’immigration économique constitue le principal canal d’accès à la résidence permanente francophone, avec 24 665 admissions. Le regroupement familial représente 2 390 bénéficiaires, tandis que les réfugiés et personnes protégées comptent pour 1 575 admissions.

Ainsi, les chiffres du rapport annuel 2026 illustrent à la fois la diversification des pays d’origine des nouveaux résidents permanents francophones et la place grandissante de l’immigration dans la stratégie canadienne de développement des communautés francophones hors Québec.