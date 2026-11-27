Le groupe CANAL+ renforce son engagement dans la formation aux métiers de l’audiovisuel en Afrique. Il a officiellement inauguré, vendredi 27 novembre 2026, la CANAL+ Academy en Afrique du Sud. La cérémonie s’est déroulée en présence du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et de Maxime Saada, président du Directoire de CANAL+.

Cette nouvelle structure réunit deux programmes de formation du groupe : CANAL+ University et MultiChoice Talent Factory (MTF). Leur rapprochement doit permettre d’élargir les possibilités d’apprentissage et d’accompagnement des professionnels des industries créatives sur le continent.

L’Afrique du Sud accueille la première déclinaison de ce nouveau dispositif. Pour ses douze premiers mois, l’académie prévoit de former entre 800 et 1 000 personnes. En 2027, son programme reposera sur six sessions intensives et six masterclasses ouvertes au public.

Les formations couvriront plusieurs domaines de l’audiovisuel. Au programme figurent notamment l’intelligence artificielle appliquée aux médias, la réalisation numérique, le journalisme sportif audiovisuel, le jeu d’acteur ainsi que les enjeux économiques de la production de séries africaines. Les masterclasses aborderont aussi la place des femmes dans le cinéma, la diffusion internationale des œuvres africaines et les perspectives de l’économie créative.

Deux programmes réunis dans une nouvelle offre

La CANAL+ Academy s’appuie sur l’expérience de ses deux composantes. Créée en 2019, CANAL+ University a déjà formé plus de 10 000 personnes dans les pays francophones où le groupe est présent. De son côté, la MultiChoice Talent Factory, lancée en 2018, a accompagné plus de 500 jeunes issus de 14 pays anglophones et lusophones, à travers un cursus intensif de douze mois entièrement gratuits.

La MTF conservera son identité au sein de la nouvelle académie et poursuivra son programme de formation. Elle sera complétée par des enseignements spécialisés et des rencontres avec des professionnels du secteur.

Pour Grace Loubassou, directrice RSE de CANAL+ Afrique, cette initiative doit permettre aux talents du continent de développer leurs compétences et de disposer de nouvelles perspectives professionnelles. Elle estime que le renforcement des industries créatives peut aussi favoriser l’emploi, attirer des investissements et consolider les capacités locales de production.