Un récent rapport de la Banque mondiale invite les États à regarder au-delà des écoles et des dispensaires. La maison, le quartier et le lieu de travail sont les lieux où se joue l’avenir des nations. Aucun pays n’a connu de croissance durable ni fait reculer la pauvreté sans investir dans sa population. Le constat est ancien, mais le rapport Building Human Capital Where It Matters: Homes, Neighborhoods, and Workplaces, dirigé par Alaka Holla, Norbert Schady et Joana Silva, lui donne une urgence nouvelle, en particulier pour l’Afrique subsaharienne.

Les auteurs rappellent que le capital humain, soit la santé, les compétences et les connaissances des personnes, explique environ les deux tiers de l’écart de revenu par habitant entre pays riches et pays pauvres. Or son accumulation s’essouffle. Selon le rapport, deux tiers des pays à revenu faible ou intermédiaire ont vu reculer la santé, les apprentissages ou la formation en emploi en quinze ans. Le continent est en première ligne : en Afrique subsaharienne, l’adulte né en 1996 mesure en moyenne trois centimètres de moins que celui né en 1966, signe d’une dégradation de la santé latente. Les baisses de résultats scolaires y sont aussi les plus fortes, alors que la région est la plus pauvre du monde.

Face à ce constat, le rapport propose de ne plus raisonner seulement par secteurs (éducation, santé, protection sociale) ou par âges de la vie, mais par « lieux » de formation. Sa formule résume l’idée : « Le développement du capital humain ne se résume pas à ce que nous faisons ; il dépend aussi du lieu où nous le faisons. »

Au foyer, tout commence avant l’école

Les inégalités se creusent dès la petite enfance. Avant même d’entrer en classe, des enfants dont la mère a peu d’instruction accusent un net retard de vocabulaire, retard qui ne se comble jamais. L’étude cite notamment l’Éthiopie.

Les ressources comptent, mais elles ne suffisent pas. Le rapport insiste sur la qualité des soins : jouer, chanter, lire avec l’enfant. Au Nigeria, seul un enfant sur cinq n’ayant bénéficié d’aucune activité de stimulation dans les trois derniers jours est en bonne voie de développement, contre plus de la moitié de ceux ayant eu cinq activités ou plus. À Madagascar, les enfants qui disposent d’au moins trois livres à la maison ont environ quatre fois plus de chances de maîtriser les mathématiques. Au Nigeria, l’enfant moyen n’a accès qu’à un seul livre chez lui.

Des politiques efficaces existent. Dans le nord du Nigeria, la combinaison de transferts monétaires, de transferts d’actifs et de conseils de santé aux mères a réduit le retard de croissance de 6 points de pourcentage, deux ans après la fin du programme. Le rapport souligne aussi qu’éduquer les filles accroît le capital humain de la génération suivante.

Le quartier, un destin à part entière

Deux familles de même revenu ne forgent pas le même capital humain si elles vivent dans des quartiers différents. Les auteurs s’appuient sur le cas du Brésil : un enfant pauvre élevé dans un quartier aisé gagnera, adulte, environ deux fois plus qu’un enfant pauvre grandi dans un quartier défavorisé. Les familles fréquentent l’école et le centre de santé les plus proches, dont la qualité varie fortement d’un village à l’autre. L’eau potable, l’assainissement, l’air ou la sécurité pèsent tout autant.

D’où la recommandation de cibler les quartiers en difficulté et de faire travailler ensemble des administrations qui s’ignorent souvent : éducation, environnement, infrastructures. Le Rwanda en offre un exemple. Son registre social numérique, Imibereho, couvre 13,8 millions de personnes et alimente le ciblage des programmes de protection sociale et de santé, en remplacement d’un système communautaire entaché d’erreurs d’inclusion et d’exclusion.

Le travail, grande école oubliée

C’est sans doute le message le plus novateur : le travail ne fait pas qu’employer le capital humain, il le fabrique. Le rapport estime que la moitié du capital humain accumulé au cours d’une vie s’acquiert au travail. Mais environ 70 % des travailleurs des pays à revenu faible ou intermédiaire exercent dans l’agriculture de subsistance, l’auto-emploi précaire ou des micro-entreprises, contre 20 % dans les pays riches. À expérience égale, leurs revenus progressent deux fois moins vite que ceux des salariés. En Afrique subsaharienne, la productivité des petits exploitants agricoles n’augmente guère avec les années d’expérience.

Les remèdes passent par la formation en emploi, la vulgarisation agricole, la formation aux compétences comportementales et à la gestion, et l’incitation des entreprises à croître. Les apprentissages formels ont donné des résultats encourageants en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria et en Ouganda. Ces dispositifs abandonnent le modèle traditionnel, où les familles paient pour placer un jeune auprès d’un maître artisan. Ils offrent des apprentissages de 12 à 24 mois, avec subventions, formation générale et certification. Le rapport recommande aussi des services de garde d’enfants et des trajets sûrs pour faciliter l’emploi des femmes, dont environ la moitié est hors du marché du travail dans ces pays.

Passer des programmes à une stratégie

Les auteurs ne prônent pas une rupture, mais une meilleure coordination. Contre la malnutrition, par exemple, il faut agir à la fois dans le foyer (ressources, alimentation, stimulation), dans le quartier (eau, assainissement, centres de santé) et dans l’emploi des parents. Ils plaident aussi pour de meilleures données afin de suivre les progrès dans chacun de ces lieux.

Pour les gouvernements africains, le message est exigeant, mais porteur d’espoir. Les ressources ne se limitent pas aux budgets des ministères sectoriels : elles se trouvent aussi dans les politiques locales, l’appui aux familles et l’environnement économique qui permet d’apprendre en travaillant. La vice-présidente de la Banque mondiale, Mamta Murthi, conclut dans l’avant-propos que investir plus efficacement dans le capital humain «Ce n’est pas facultatif. C’est fondamental. »