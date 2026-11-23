Le budget à exécuter en 2027 à la Commission nationale béninoise des Droits de l’Homme s’élève à 1.030.613.708 francs CFA et a connu une augmentation de 23,36% par rapport à celui dont la gestion est d’actualité. Il a été présenté et défendu par son président Abou-Bakari Imorou en synergie avec ses collègues, aux députés de la commission budgétaires le jeudi dernier au siège du Parlement à Porto-Novo.



La présentation a restitué le respect de la lettre de cadrage en ce qui concernent les conditions et techniques d’élaboration du budget général de l’Etat. Le contenu a fait la lumière sur des dépenses de montant 534.062.708 francs CFA et des achats de biens ou services chiffrés 488.211.000 francs CFA sans oublier les transferts courants dans l’ordre de 8.400.000 francs CFA. Elle ne donne la preuve d’aucune dépense en capital. Les dotations allouées, s’inscrivent strictement dans la vision de la Commission nationale béninoise des Droits de l’Homme ; celle de renforcer le processus de construction d’un Etat moderne mieux gouverné où les droits humains sont garantis, respectés et protégés. Une condition nécessaire au développement harmonieux en tenant compte du contexte de son milieu de vie.