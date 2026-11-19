Des révélations relayées le 16 novembre 2026 au Danemark ternissent l’image de Kirsten Schwalbe, 112 ans, fêtée en octobre comme la personne ayant vécu le plus longtemps dans le pays. La presse danoise a établi qu’elle avait appartenu au parti nazi danois, le DNSAP, durant l’occupation allemande. Ainsi, la centenaire de Struer, qui avait atteint 112 ans et 218 jours, voit son record national, pourtant salué par de nombreux médias, une biographie et une série télévisée, associé à ce passé.

Ensuite, le site Frihedsbrevet a consulté les Archives nationales danoises. Selon ses recherches, Kirsten Schwalbe a occupé deux postes de direction dans une section locale du parti en 1943 et 1944. Des chercheurs interrogés par le site estiment d’ailleurs qu’« il n’y a aucun doute » sur son rôle de nazie en vue à l’échelle locale. Or, lors d’une interview télévisée, la doyenne avait donné une autre version, affirmant que son mari l’avait entraînée dans le parti sans qu’elle comprenne de quoi il s’agissait, et qu’elle n’avait jamais éprouvé de sympathie pour les Allemands. Pourtant, les documents d’archives décrivent un engagement plus actif que celui qu’elle a présenté.

Face à ces informations, ses proches indiquent qu’elle est bouleversée et ne peut pas s’exprimer. Par conséquent, l’éditeur de sa biographie a décidé de réviser le contenu du livre, tandis que la chaîne qui diffusait la série « Kirstens vilde år » a annulé le dernier épisode, en partie pour des raisons de santé. En effet, le DNSAP était le plus important parti nazi du Danemark. Il avait soutenu l’invasion allemande du 9 avril 1940 et a été interdit le 8 mai 1945, au moment de la libération du pays.