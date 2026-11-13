Chine : le plus grand avion amphibie civil du monde simule l'extinction d'un feu de forêt

Douze tonnes d’eau déversées en quelques secondes sur une forêt en flammes : la Chine met en avant la puissance de son avion amphibie AG600. Ce vendredi 13 novembre 2026, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a publié sur X une vidéo de l’appareil, baptisé Kunlong, filmé pendant un exercice de lutte contre les feux de forêt.

Ainsi, elle présente la scène en ces termes : « L’AG600 Kunlong, avion amphibie conçu en Chine, largue 12 tonnes d’eau en 2 secondes sur une forêt en feu et éteint l’incendie en un instant ». Puis la vidéo montre l’avion survolant un versant boisé, avant qu’un épais nuage d’eau ne retombe sur des flammes basses, au pied de la forêt.

Toutefois, le chiffre de 2 secondes reste une annonce de la partie chinoise. En effet, les autorités évoquaient plutôt 4 secondes pour vider toute la cuve lorsque l’appareil a obtenu son certificat de production en série, en 2025. Ainsi, aucune mesure indépendante ne confirme pour l’instant l’un ou l’autre de ces délais.

Ensuite, le constructeur présente l’AG600 comme le plus grand avion amphibie civil du monde, avec une masse maximale au décollage de 60 tonnes selon les données officielles. Dès lors, l’appareil remplit sa cuve en écopant la surface d’un lac ou de la mer, en une vingtaine de secondes environ. Enfin, sur un seul plein de carburant, il pourrait transporter jusqu’à 370 tonnes d’eau en 31 rotations, et il sert aussi aux missions de sauvetage en mer.