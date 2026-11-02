Climat en Afrique : quatre pays dont le Bénin et la Côte d’Ivoire vont bénéficier de 690 M$ de financement

Un programme de 690 millions de dollars destiné à renforcer la résilience climatique du continent vient d’être lancé. L’Africa Finance Corporation (AFC) et le Fonds vert pour le climat (GCF) l’ont présenté le 30 octobre 2026, lors d’une cérémonie de signature tenue en Corée du Sud. Dans une première phase, il concerne l’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

En Afrique, le financement de projets d’adaptation et de transition énergétique constitue un enjeu majeur. L’Afrique aurait besoin d’environ 3 000 milliards de dollars pour s’adapter au changement climatique et en atténuer les effets. Le GCF, de son côté, a annoncé plus de 4 milliards de dollars de ressources supplémentaires pour les investissements climatiques, dont près de 40 % devraient profiter au continent.

Des résultats attendus pour les populations

Le programme vise 5,2 millions de bénéficiaires grâce à des actions d’adaptation, dans l’énergie propre, la santé, la sécurité alimentaire et hydrique, ainsi que les infrastructures résilientes. Il devrait également éviter ou réduire environ 5,78 millions de tonnes d’équivalent CO₂ sur sa durée de vie.

Samaila Zubairu, président-directeur général de l’AFC, affirme : « Les infrastructures d’aujourd’hui doivent alimenter la croissance et résister au climat. » Catherine Koffman, directrice régionale Afrique du GCF, affirme que « ce programme aidera ces pays à transformer leurs priorités climatiques en projets finançables ». Le GCF apporte 280 millions de dollars, qui devraient être complétés par un co-financement substantiel. Une facilité commerciale parallèle pouvant atteindre 260 millions de dollars, sur dix ans au maximum, complétera le dispositif.