La 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) s’est achevée dimanche 22 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, sur un constat d’échec. Malgré plus de cinquante heures de prolongation au-delà de la clôture initialement prévue le 20 novembre, les près de 200 pays réunis sous la coprésidence du Turc Murat Kurum et de l’Australien Chris Bowen n’ont pu adopter aucune décision politique globale.

La principale ligne de fracture a concerné l’avenir des hydrocarbures. Face à l’opposition ferme de pays producteurs comme l’Arabie saoudite et la Russie, la présidence a présenté un projet de texte final occultant toute mention de sortie des énergies fossiles, tout en misant sur les technologies controversées de capture du carbone. Une ligne rouge pour l’Union européenne et les États insulaires, qui ont refusé d’avaliser ce compromis au nom de la règle du consensus.

Parallèlement, la fracture Nord-Sud s’est accentuée sur le financement de l’adaptation climatique. Les pays en développement, notamment africains, se sont heurtés au refus de plusieurs puissances développées (UE, Japon, Canada, Norvège) d’accéder à leurs demandes financières. Les tensions autour de la réduction du méthane et l’absence officielle des États-Unis (retirés de l’Accord de Paris depuis janvier 2026, malgré la présence d’une centaine d’élus locaux américains) ont achevé de paralyser les débats.

Si près de 100 pays ont tout de même soutenu une initiative visant à porter la part mondiale de l’électricité à 35 % d’ici 2035, le bilan reste sombre. Déplorant ces divisions, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rappelé que « chaque retard rend notre tâche plus difficile et plus coûteuse ». Les dossiers brûlants sont désormais renvoyés à la prochaine COP, prévue en Éthiopie.