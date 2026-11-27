La France a alloué 7,91 milliards d’euros d’aide bilatérale à l’Ukraine depuis le 24 janvier 2022, dont 6,23 milliards pour le volet militaire, selon l’Institut de Kiel, en Allemagne. Ensuite, le centre de recherche ajoute 18,31 milliards d’euros, qui correspondent à la part française de l’aide transitant par l’Union européenne. Ainsi, le total atteint environ 26,22 milliards d’euros. Pourtant, ces chiffres changent fortement selon ce que l’on compte, ce qui alimente un débat en France.

Une aide promise, pas forcément livrée

L’institut recense l’aide militaire, financière et humanitaire annoncée par les gouvernements. Il parle donc de sommes allouées, et non de sommes versées. En effet, un équipement annoncé peut être livré plusieurs mois plus tard.

Par ailleurs, la part européenne repose sur un calcul. Kiel attribue à chaque État membre une quote-part de l’aide de l’UE, sans que Paris ait dépensé directement ce montant. Cette aide est surtout financière, et pas seulement faite de matériel.

Des estimations de 6,5 à 26 milliards d’euros

Selon le périmètre retenu, les estimations françaises vont de 6,5 à 26 milliards d’euros. Ainsi, Kiel ne compte pas la formation des soldats ukrainiens, alors que le gouvernement français l’inclut dans son bilan. Pour l’aide militaire, Emmanuel Macron avait avancé en février 2024 des montants de 1,7 milliard d’euros en 2022 et de 2,1 milliards en 2023.

Toutefois, l’effort reste limité par rapport à la richesse du pays. Dans son bilan des trois premières années de guerre, l’institut relève que « la France, l’Italie ou l’Espagne n’ont alloué qu’environ 0,1 % de leur PIB annuel ». En outre, l’élan européen s’est ralenti. Sur les dix premiers mois de 2025, les alliés de Kiev ont alloué 32,5 milliards d’euros d’aide militaire, essentiellement venus d’Europe, alors que l’année 2022 reste la plus faible, avec 37,6 milliards d’euros. Par conséquent, le directeur de l’équipe du tracker a averti que « l’Europe n’a pas réussi à maintenir l’élan du premier semestre 2025 », a déclaré Christoph Trebesch.