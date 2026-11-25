Les occupants irréguliers des espaces publics de Cotonou ont jusqu’au 18 décembre 2026 pour libérer volontairement les lieux. Passé ce délai, la mairie engagera, à partir du 21 décembre, des opérations de démantèlement des installations et d’enlèvement des véhicules et autres équipements concernés. L’annonce figure dans un communiqué signé par le maire Luc Gnacadja, en date du 23 novembre 2026.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique de restauration de l’ordre dans l’occupation du domaine public et de préservation du cadre de vie urbain. La municipalité entend poursuivre les opérations de libération des emprises publiques irrégulièrement occupées et les étendre à d’autres catégories d’occupants en situation irrégulière.

Les propriétaires, exploitants et occupants concernés sont notamment les détenteurs de camions, de véhicules poids lourds et de têtes de camions abandonnés ou stationnés sans autorisation sur le domaine public. Les remorques, semi-remorques, conteneurs, hangars, kiosques, baraques et boutiques installés sans autorisation sont également visés. La mesure concerne aussi les ateliers de mécanique, de menuiserie et de soudure, les installations de fortune ainsi que les constructions réalisées avec des matériaux précaires ou définitifs.

La mairie invite les personnes concernées à procéder elles-mêmes à l’enlèvement de leurs biens et au démantèlement de leurs installations entre le lundi 23 novembre et le vendredi 18 décembre 2026 inclus. Les services techniques municipaux effectueront auparavant un marquage des installations visées.

Des enlèvements suivis de mises en fourrière

À compter du 21 décembre, les services techniques de la mairie, avec l’appui des forces de l’ordre, passeront à la phase opérationnelle. Les installations concernées seront démantelées et les véhicules, camions, remorques et conteneurs évacués sans autre préavis, conformément à la réglementation en vigueur.

Les engins et équipements enlevés seront conduits en fourrière. Leurs propriétaires disposeront ensuite de 90 jours pour les récupérer, après paiement des amendes et frais exigibles. Au-delà de ce délai, les biens concernés seront vendus aux enchères.