Crash en Floride : Ron DeSantis compare la chute du jet privé à « un missile » et évoque un « cratère »

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a comparé la chute d’un jet privé à celle d’un missile, dimanche 1er novembre 2026, aux États-Unis. Le Learjet 60, parti d’Austin (Texas) à destination des Bahamas, s’est écrasé vers 12 h 50 dans une zone résidentielle du comté de Palm Beach, et les neuf personnes à bord sont mortes. Devant les journalistes, Ron DeSantis a d’abord parlé d’un accident « cataclysmique », ajoutant que « cela ressemblait à un missile ». Puis Il a informé que l’impact avait laissé « un énorme cratère » au bord de la route.

Des débris sur une large zone

L’appareil est tombé près de l’entrée d’un parc de mobil-homes, à côté d’une route très fréquentée. Le gouverneur a ajouté que les débris étaient « éparpillés sur une vaste surface et qu’aucun mort ni blessé n’avait été signalé au sol ». Environ 600 habitants ont été pris en charge par les autorités du comté, qui leur ont proposé un hébergement temporaire pendant l’intervention des secours.

Pour le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy: « Le crash d’avion survenu aujourd’hui dans le comté de Palm Beach, en Floride, est une horrible tragédie ». Il a confirmé qu’il n’y avait aucun survivant parmi les neuf occupants. Pour information, les enregistrements du contrôle aérien contiennent par ailleurs le dernier message émis depuis l’appareil, sous l’indicatif 722 Bravo Delta : « On va s’écraser au sol ».

Le NTSB a envoyé une équipe d’enquêteurs sur place et a annoncé un point presse lundi à West Palm Beach, tandis que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) soutient les investigations. L’identité des victimes n’a pas été publiée.

Pour rappel, le Learjet 60 est un biréacteur d’affaires construit par le constructeur canadien Bombardier, qui s’est engagé à coopérer pleinement avec les enquêteurs. Le registre de la FAA indique que l’appareil appartient à une société du Delaware, LR60271 LLC, mais le type de vol, privé ou affrété, n’a pas été confirmé.