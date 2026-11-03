Cristiano Ronaldo et Lionel Messi nommés pour l'équipe mondiale de l'année 2026

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font partie des 26 joueurs présélectionnés pour le FIFPRO Men’s World 11 2026. En effet, la liste de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels dévoilée le 2 novembre réserve une place aux deux stars, aux côtés de plusieurs grands noms du football actuel, dont Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane et Lamine Yamal.

Cette nomination repose sur un mode de désignation particulier. En effet, le FIFPRO World 11 est la seule récompense footballistique dont les résultats sont entièrement déterminés par les joueurs professionnels eux-mêmes. Pour cette édition, 19 806 footballeurs issus de 73 pays ont pris part au vote afin de désigner les meilleurs joueurs de l’année.

Cependant, la sélection ne s’est toutefois pas faite au hasard. Pour figurer parmi les nominés, les joueurs devaient avoir disputé au moins 30 matchs officiels entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026.

Les 26 joueurs nominés au FIFPRO World 11 2026