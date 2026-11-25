La liste des 30 candidats au Ballon d’Or asiatique 2026 a été dévoilée par le magazine chinois Titan Sports. Contrairement aux précédentes éditions, Cristiano Ronaldo n’y figure pas.

L’absence de Cristiano Ronaldo constitue l’un des principaux faits marquants de la nouvelle sélection du Ballon d’Or asiatique. En effet, l’attaquant d’Al-Nassr ne pourra pas prétendre à cette distinction en 2026, non pas en raison de ses performances, mais à la suite d’une modification des critères d’éligibilité. Désormais, les organisateurs réservent la compétition aux joueurs pouvant représenter une sélection nationale affiliée à la Confédération asiatique de football (AFC). Ce qui exclut notamment le Portugais, ainsi que le Sénégalais Sadio Mané, malgré leur présence dans le championnat saoudien.

Ce changement intervient alors que Cristiano Ronaldo s’était progressivement imposé parmi les principaux prétendants au trophée. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, il avait terminé troisième en 2023, quatrième en 2024, puis de nouveau troisième en 2025. Ainsi, le quintuple Ballon d’Or ne pourra pas poursuivre cette série de distinctions, alors même qu’il figurait régulièrement dans le haut du classement.

Rappelons que ce prix créé en 2013 par le magazine chinois Titan Sports était initialement connu sous le nom de Best Footballer in Asia. Rebaptisé Asian Golden Player à partir de 2026, il demeure indépendant des récompenses officielles de l’AFC. Son Heung-min, sacré en 2025, en est le détenteur du record avec dix trophées.