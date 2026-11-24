Cristiano Ronaldo a signé une nouvelle performance marquante sous les couleurs d’Al-Nassr. Face à Al-Sadd, le Portugais a retrouvé le chemin des filets sur penalty, mettant fin à une période difficile dans cet exercice, tout en dépassant Abderrazak Hamdallah au classement des meilleurs buteurs du club en Ligue des champions asiatique.

Cristiano Ronaldo continue de marquer l’histoire d’Al-Nassr. Mardi 24 novembre 2026, lors de la réception d’Al-Sadd à l’Al-Awwal Park de Riyad, pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’AFC Élite, le capitaine portugais a inscrit un but qui lui permet de s’installer seul au sommet du classement des buteurs du club dans cette compétition, devant Abderrazak Hamdallah.

En effet, Cristiano Ronaldo a transformé un penalty à la 13e minute, après avoir lui-même obtenu la faute dans la surface de réparation une minute plus tôt. Sa frappe puissante sur la droite du gardien Meshaal Barsham a permis au Portugais de porter son total à 17 réalisations, dépassant ainsi les 16 buts de l’ancien attaquant marocain d’Al-Nassr.

Ce record récompense également la régularité de la star portugaise dans les compétitions asiatiques. Rappelons qu’arrivé en Arabie saoudite en janvier 2023 après son départ de Manchester United, il a découvert la Ligue des champions asiatique lors de la saison 2023-2024, avec six buts inscrits et en a ensuite marqué huit lors de l’édition 2024-2025. Le 12 octobre 2026, son but contre Neftchi lui avait permis d’atteindre la barre des 16 réalisations avec Al-Nassr dans les compétitions asiatiques.

Par ailleurs, ce penalty a permis à Cristiano Ronaldo de briser sa malédiction dans cet exercice depuis le début de la saison et de retrouver de l’efficacité, tout en s’offrant un nouveau record sous les couleurs d’Al-Nassr.