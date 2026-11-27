Un groupe minier international manifeste son intérêt pour deux projets cuprifères au Maroc, alors que les premiers résultats des forages sont encore attendus. La société britannique Aterian lui a accordé une période d’exclusivité de 90 jours pour examiner les sites d’Azrar et de Tata, situés dans l’Anti-Atlas.

Dans un communiqué publié le jeudi 26 novembre 2026, Aterian précise que l’investisseur potentiel versera 100 000 dollars pour accéder aux données techniques et financières des deux projets. Cette phase d’évaluation pourrait ouvrir la voie à une transaction, dont les conditions restent à définir entre les parties. Toutefois, aucune acquisition n’est encore conclue à ce stade.

Le projet de Tata couvre une superficie de 138,6 km², tandis que celui d’Azrar s’étend sur 76,9 km². Des travaux d’exploration antérieurs ont déjà mis en évidence des indices de cuivre et d’argent dans ces deux zones. Leur potentiel économique devra néanmoins être confirmé par les investigations en cours.

Les deux permis sont détenus à 85 % par Aterian et à 15 % par la société française Lithosquare, spécialisée dans l’exploration minière assistée par intelligence artificielle. Cette dernière contribue au financement des travaux de reconnaissance. Aterian prévoit de communiquer sur l’évolution des discussions à leur terme ou à l’expiration des 90 jours d’exclusivité.

Pour rappel, le cuivre est un métal très utilisé dans plusieurs secteurs, notamment pour la fabrication des équipements électriques et électroniques. Ses propriétés conductrices en font également une matière première importante pour les réseaux de transport d’électricité, les installations solaires et éoliennes ainsi que les véhicules électriques.