Le magnat nigérian affirme que ses entreprises financent la modernisation du réseau routier, afin de mieux acheminer les produits de son groupe.

Aliko Dangote met la route au cœur de sa logistique. Ainsi, l’homme le plus riche d’Afrique dit que ses entreprises consacrent 3 300 milliards de nairas, soit 2,2 milliards de dollars, à l’amélioration du réseau routier nigérian, une annonce faite à Accra, en marge d’un sommet avec le président ghanéen John Mahama, selon Bloomberg. En effet, cette enveloppe ne relève pas du simple don : une bonne part passe par le programme fédéral de crédits d’impôt, qui permet à une entreprise de construire des routes publiques puis de déduire le coût de ses impôts.

Par ailleurs, le dernier chantier en date est un axe de 401 km dans l’État du Niger, lancé en octobre et évalué à 1 830 milliards de nairas, soit 1,37 milliard de dollars. Cependant, les chiffres du groupe varient selon les prises de parole : en octobre, un conseiller de Dangote estimait déjà ses investissements routiers au-delà de 5 000 milliards de nairas. Dès lors, l’écart avec les 3 300 milliards annoncés à Accra pourrait tenir à des périmètres différents (sommes engagées ou déjà dépensées), ce que le groupe n’a pas précisé.

Enfin, ce plan s’inscrit dans la durée. Déjà en 2025, Dangote parlait de « huit grands projets routiers » sur environ 500 km, dont deux dans l’État de Borno, appelés à relier le Nigeria au Tchad et au Cameroun.