De Harry Potter à James Bond, le parcours de Robert Pattinson

Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Le studio américain Amazon MGM Studios a annoncé son casting lundi 16 novembre 2026. Ensuite, le compte officiel de la franchise a diffusé un teaser de 26 secondes, où l’acteur apparaît en smoking noir, une arme levée. Dès lors, il succède à Daniel Craig, dont le dernier James Bond date de 2021. En effet, il devient le septième acteur à porter le rôle au cinéma, et le premier choisi depuis qu’Amazon a pris le contrôle créatif de la franchise en février 2025. Puis, le film sera réalisé par Denis Villeneuve, avec qui il a déjà tourné le troisième volet de Dune.

Ainsi, l’acteur britannique de 40 ans a réagi dans le communiqué du studio : « James Bond est l’un des personnages les plus légendaires du cinéma, et se voir confier 007 est l’honneur d’une vie. Je suis profondément reconnaissant envers Denis, Amy, David, Tanya et toute l’équipe d’Amazon MGM Studios pour leur confiance en moi. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de ce partenariat et du travail qui nous attend avec cette formidable équipe ».

De son côté, Mike Hopkins, responsable de Prime Video et d’Amazon MGM Studios, a ajouté : « Aujourd’hui est un moment décisif pour notre studio et une étape importante dans l’histoire de James Bond, alors que nous présentons fièrement Robert Pattinson comme le prochain 007 ».

Des débuts dans Harry Potter, puis la gloire de Twilight

Né le 13 mai 1986 à Londres, Robert Pattinson apparaît pour la première fois au cinéma en 2005. Ainsi, il joue Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de feu. Ensuite, la saga Twilight fait de lui une star mondiale. Cependant, il quitte rapidement ce registre et choisit des réalisateurs d’auteur. Dès lors, il tourne avec Robert Eggers dans The Lighthouse en 2019, puis avec les frères Safdie dans Good Time. Enfin, il retrouve Christopher Nolan dans Tenet en 2020, un film d’espionnage souvent cité comme un avant-goût de 007.

Batman, Nolan et Villeneuve : une année 2026 chargée

Il incarne Bruce Wayne dans The Batman en mars 2022. Puis, il tient le rôle principal de Mickey 17, de Bong Joon-ho, en 2025. En 2026, il enchaîne plusieurs films. D’abord, The Drama, avec Zendaya, sort en avril. Ensuite, The Odyssey, de Christopher Nolan, sort en juillet, avec le rôle d’Antinoüs, et rapporte 124,5 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord. Enfin, Primetime, dans lequel il joue Chris Hansen, débute à 94 % sur le site Rotten Tomatoes après sa présentation à la Mostra de Venise.

Le prochain rendez-vous est fixé au 18 décembre 2026 avec Dune : Troisième partie, où il joue l’antagoniste Scytale. Par la suite, il doit reprendre le rôle de Batman dans The Batman Part II, prévu le 18 février 2028. Cependant, Amazon MGM Studios n’a pas encore annoncé le titre du prochain James Bond, sa date de sortie ni le reste de la distribution.