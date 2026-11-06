Défense aérienne : Téhéran veut des S-400 russes, d'après un responsable iranien

L’Iran chercherait à obtenir des systèmes de défense antiaérienne S-400 auprès de la Russie, a rapporté le Telegraph le 6 novembre 2026, en citant un responsable iranien. Cette demande serait le point central de la lettre que Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a remise à Vladimir Poutine à Moscou le 5 novembre, de la part du guide suprême Mojtaba Khamenei. Le responsable iranien se dit optimiste sur une approbation de la vente par le président russe. Pour rappel, Téhéran veut reconstruire ses défenses après les frappes américaines et israéliennes.

Rezaei parle de sécurité régionale, pas de S-400

Le contenu de la lettre n’a pas été rendu public, et Rezaei s’est borné à évoquer le cadre général de la rencontre. Il a ensuite durci le ton envers Washington, en liant l’avenir des discussions aux exigences de son pays :« Des questions régionales importantes ont été abordées avec Poutine, et des échanges significatifs ont eu lieu sur la période d’après-guerre et sur les arrangements de sécurité dans la région. Sur la diplomatie, nous avons annoncé sept conditions aux Américains. Tant qu’ils ne les exécutent pas, nous n’ouvrirons pas le détroit d’Ormuz et nous n’engagerons pas de négociations. »

Il a précisé que Poutine avait de nouveau promis le soutien de la Russie pour mettre fin au conflit, et que les deux hommes avaient aussi parlé d’un gazoduc entre leurs pays.

Moscou laisse espérer une livraison de S-400 depuis des années sans jamais la concrétiser. En effet, le traité de partenariat stratégique signé en janvier 2025 ne contient aucune clause de défense mutuelle. Le 31 octobre, le porte-parole de l’armée iranienne, Mohammad Akraminia, avait toutefois affirmé que l’Iran avait acheté des chasseurs russes Su-35, attendus après la fin de la guerre.