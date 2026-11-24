Le Sénat français examine depuis le 20 novembre 2026 le budget de l’État pour 2027, et un amendement déposé par Bruno Retailleau et plusieurs dizaines d’élus de droite propose de quadrupler le prix d’une demande de naturalisation. Ainsi, le timbre fiscal passerait de 255 à 1 000 euros dès le 1er janvier 2027. Le texte n’est pas adopté, car la commission des finances lui a réservé un avis favorable, mais les sénateurs doivent encore le voter en séance publique.

Un timbre déjà multiplié par plus de quatre en 2026

Le montant actuel est récent. En effet, depuis le 1er mai 2026, la demande de naturalisation coûte 255 euros, contre 55 euros auparavant. Par conséquent, si l’amendement passait, le prix aurait été multiplié par plus de dix-huit en moins d’un an. De plus, la hausse ne se limiterait pas à la naturalisation par décret, puisqu’elle viserait aussi la réintégration dans la nationalité française et certaines déclarations d’acquisition, comme celles faites par mariage.

Bruno Retailleau n’en est pas à son premier essai. En effet, en novembre 2023, lors de l’examen du projet de loi immigration, il figurait déjà parmi les signataires d’un amendement qui relevait le timbre de 55 à 250 euros, et le Sénat l’avait adopté. Les auteurs justifiaient alors leur choix ainsi : « dans une démarche de mise en cohérence du niveau des droits pour la procédure d’acquisition de la nationalité », ont-ils écrit dans leur exposé des motifs.

Les titres de séjour aussi concernés

Le même amendement double les taxes sur les titres de séjour. Ainsi, une première délivrance au tarif normal coûterait 700 euros, contre 350 euros aujourd’hui, soit 600 euros de taxe et 100 euros de timbre fiscal. De même, un renouvellement passerait de 250 à 500 euros. Quant aux tarifs réduits, la première délivrance monterait de 150 à 300 euros et le renouvellement de 100 à 200 euros. Enfin, les exonérations prévues par la loi resteraient en vigueur. Ces montants s’ajouteraient à la hausse décidée dans la loi de finances pour 2026, qui avait déjà porté le timbre d’une première délivrance de 225 à 350 euros en mai.

Le calendrier reste incertain. Le Sénat consacre la première partie du budget, celle des recettes, aux débats jusqu’au 28 ou 29 novembre. Or l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances le 4 novembre, ce qui laisse entière la question du texte final. Par conséquent, un amendement adopté au Sénat devrait encore franchir plusieurs étapes avant d’entrer en vigueur. Enfin, le texte ne cible aucune nationalité en particulier. La hausse toucherait l’ensemble des étrangers qui demandent un titre de séjour ou la nationalité française.