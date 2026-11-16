Démissionnaire de Nvidia, Jensen Huang envisage un retour avec l'appui d'alliés de la tech

Jensen Huang n’a pas dit son dernier mot. Ce lundi 16 novembre 2026, le cofondateur de Nvidia évoque un retour avec ses proches aux États-Unis, quatre jours après avoir quitté la direction du groupe. L’un d’eux assure que la campagne en sa faveur est lancée : « Tous les acteurs importants du secteur technologique, en dehors des laboratoires d’IA de pointe, adorent Jensen » a-t-il confié au Financial Times.

Pour rappel, sa démission faisait suite à une enquête du conseil d’administration. Celle-ci portait sur sa liaison avec Alice Huang, ancienne dirigeante d’un client singapourien de Nvidia. Le renseignement américain soupçonnerait cette femme d’agir pour Pékin. Dans le même temps, des alliés de la Silicon Valley forment une cellule de crise, avec l’accord de l’intéressé. Ils veulent peser sur les administrateurs, puis demander l’appui de la Maison-Blanche.

Une pétition à plus de 156 000 signatures

D’un autre côté, les salariés, la pétition « Stand with Jensen » a réuni 156 850 signatures. Plus de 7 500 d’entre elles viennent d’employés de Nvidia. Ainsi, la lettre adressée au conseil lui demande de « ramener Jensen pendant qu’une enquête indépendante établit les faits », sauf à fournir « des preuves convaincantes que son éviction est dans l’intérêt de Nvidia ». De leur côté, Elon Musk et Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, ont affiché leur soutien.

Puis, deux investisseurs influents ont écrit aux administrateurs. Ils leur demandent de garder « toutes les options sur la table, y compris le retour potentiel de Jensen Huang ». Dès lors, ils mettent en avant le succès de son mandat, entamé à la création de l’entreprise en 1993.

Un conseil qui prépare déjà la suite

Mais le retour dépend uniquement du conseil. Jensen Huang n’a en effet jamais détenu le contrôle du capital de Nvidia. Ainsi, les administrateurs auraient sondé Rene Haas, le patron d’Arm, pour lui succéder. Aucune procédure formelle ne serait lancée. Pour sa part, la directrice financière Colette Kress assure l’intérim et cherche d’abord à stabiliser le groupe.

Pourtant, les partisans de Jensen Huang reconnaissent la fragilité de leur dossier. Le conseil l’aurait poussé vers la sortie après la découverte d’une seconde liaison, avec une subordonnée. Un proche de la campagne l’admet : « Avoir une liaison avec une subordonnée est un motif de licenciement ». À Washington, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a de son côté réclamé un « remaniement radical » de la direction de Nvidia. Enfin, l’enquête indépendante se poursuit, et le groupe publie ses résultats trimestriels mardi 17 novembre.