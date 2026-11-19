Le chanteur nigérian Burna Boy est l’une des deux voix d’AfroBank FM, la station de musique africaine de GTA 6, sorti le 19 novembre 2026. Ainsi, dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, aux États-Unis, il incarne le personnage de Burna et partage le micro avec le DJ Palms Trax, alias Palmsy. De plus, Rockstar Games avait présenté la station début octobre, parmi six radios annoncées, avec des classiques du continent, de l’amapiano et du 3-step.

Burna Boy explique son attachement à la série dans un entretien exclusif : « J’ai joué à GTA bien avant que ma musique n’entre dans le jeu, alors celui-ci est personnel ». Puis il décrit la station : « AfroBank FM est spéciale parce qu’elle nous offre un espace pour apporter notre son, notre énergie et notre culture dans un monde dont je fais partie comme joueur depuis des années ». En effet, son titre « Killin Dem » est passé sur iFruit Radio, et « Gettin’ Money » a été créé pour la mise à jour Cayo Perico de GTA Online.

Ensuite, la radio est une marque de fabrique de la série depuis GTA III, en 2001. Ainsi, Vice City a imposé Flash FM en 2002, une station qui revient dans GTA 6 avec la chanteuse suédoise Robyn. De même, GTA IV avait confié Liberty Rock Radio à Iggy Pop en 2008. Aussi, AfroBank FM prolonge cette habitude d’inviter des artistes réels au micro, avec cette fois une scène africaine.

Enfin, les extraits dévoilés par Rockstar, d’environ trois titres par station, couvrent plusieurs pays. Ils comprennent « Joha » du Nigérian Asake, « Gye Wani » du Ghanéen Pat Thomas avec Ebo Taylor, un morceau de 1984, et « Shay’sana » du Sud-Africain DJ Lag avec Robot Boii et Kamo Mphela.