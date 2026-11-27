L’Agence internationale de l’énergie (AIE) classe l’Afrique parmi les régions les plus touchées par le blocage du détroit d’Ormuz, dans son rapport annuel publié le 19 novembre 2026 à Paris. Ce World Energy Outlook 2026 parle du plus grand choc d’approvisionnement énergétique jamais vécu par le monde. Le passage est quasi fermé depuis fin février, quand la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran a commencé, et aucun accord n’a encore permis de le rouvrir.

Dans le résumé du rapport, les économies en développement d’Asie-Pacifique et d’Afrique figurent parmi les importateurs les plus affectés. De plus, l’agence écarte l’idée d’une crise passée : « à ce jour, en novembre, elle n’est pas terminée », écrit l’AIE. Ensuite, son directeur exécutif, Fatih Birol, va plus loin dans l’avant-propos : « la crise d’Ormuz a créé la plus grande menace pour la sécurité énergétique de l’histoire », écrit-il.

Un continent importateur face à des prix qui restent élevés

La plupart des pays africains achètent à l’étranger l’essence et le gasoil qu’ils consomment. Ainsi, chaque secousse du marché les touche directement. Le baril de Brent s’échangeait autour de 95 dollars le 27 novembre, contre environ 70 dollars avant le début de la guerre. Il est donc redescendu par rapport au printemps, mais il reste nettement au-dessus de son niveau d’avant le conflit.

Pourtant, la sortie de crise dépend d’un bras de fer diplomatique. Téhéran propose de rouvrir le détroit en deux jours, mais exige d’abord des engagements américains, dont la levée de sanctions récentes, a indiqué son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. En parallèle, le Qatar et le Pakistan poursuivent leur médiation. Par conséquent, plus la crise dure, plus ses effets s’installent, prévient l’AIE.

La Côte d’Ivoire gèle la pompe, l’industrie paie

La Côte d’Ivoire montre comment un État peut amortir le choc. Une note du gouvernement ivoirien maintient du 1er au 30 novembre le litre de super à 905 FCFA et celui de gasoil à 725 FCFA, soit les mêmes tarifs depuis trois mois. En effet, il y a un an, l’essence se vendait 820 FCFA le litre à Abidjan, soit 10 % de moins.

Les autorités présentent ce gel comme une protection du pouvoir d’achat des ménages. Mais le coût se déplace vers d’autres acteurs : le butane vrac destiné aux industriels a bondi de 36 %, et le prix du maintien à la pompe n’est pas publié. Enfin, une réunion de l’OPEP+ est prévue le 29 novembre et pourrait peser sur les cours des prochaines semaines.