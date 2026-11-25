Washington vise quatorze économies d’un seul coup. Le 25 novembre 2026, l’administration de Donald Trump a proposé de nouveaux droits de douane sur ces partenaires commerciaux, parmi lesquels l’Union européenne, le Japon et l’Inde, selon un haut responsable américain. Ainsi, la Chine écope du taux le plus élevé, avec 20 % de taxe supplémentaire, à ajouter aux quelque 25 % de droits de la section 301 imposés durant le premier mandat du président. Selon le même responsable, l’entrée en vigueur pourrait intervenir en janvier, après une consultation publique et une audience.

Cette proposition conclut huit mois d’enquête du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR), ouverte en mars sur seize économies. Les quatorze visées sont la Chine, le Bangladesh, le Cambodge, l’Union européenne, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Suisse, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam. Pour l’instant, le Mexique et la Norvège restent à l’écart, leur dossier n’étant pas tranché.

Concernant l’accusation de « surcapacité structurelle », le responsable a déclaré : « Ce sont des situations où des pays encouragent une production et des capacités déconnectées des réalités de la demande et des principes du marché, notamment par les politiques industrielles, les subventions et l’usage de composants venus d’économies non marchandes ». Ensuite, à propos de Pékin, il a affirmé : « Nous cherchons la stabilité avec les Chinois », tout en indiquant que Washington ne s’attend pas à des représailles.

Des taux limités par les accords déjà signés

Le responsable a assuré que les nouvelles taxes ne dépasseraient pas les plafonds négociés avec chaque partenaire : 15 % pour l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, 19 % pour la Malaisie et 20 % pour la Chine, dans le cadre de la trêve commerciale conclue il y a un an. Cette ligne avait déjà été annoncée fin septembre par le représentant au Commerce Jamieson Greer : « Nous accordons de la valeur à ces accords, et nous les prendrons certainement en compte lorsque nous examinerons les conclusions de ce rapport ».

Par ailleurs, ces droits arrivent après un revers judiciaire. En effet, la Cour suprême américaine a invalidé en février les droits dits « réciproques » imposés à la quasi-totalité des partenaires du pays. Depuis, l’administration reconstruit son dispositif par la voie des enquêtes de la section 301, une procédure qui avait déjà résisté aux recours lors du premier mandat de Donald Trump.

Pékin rejette la notion de surcapacité

La Chine conteste cette accusation depuis des mois. Lors d’une conférence de presse à Pékin en juillet, le directeur du service de recherche sur les politiques du ministère du Commerce, Lin Weilong, a ainsi contesté l’autorité de Washington en la matière : « Les États-Unis ne peuvent pas définir de façon étroite une capacité de production supérieure à la demande intérieure comme un excédent de capacité, et la marquer d’une étiquette d’excédent ». Toutefois, les critiques américaines s’appuient sur un chiffre : l’excédent commercial chinois a atteint un record proche de 1 200 milliards de dollars en 2025. Enfin, les droits proposés restent soumis à la consultation publique, et les taux détaillés par pays doivent encore être publiés.