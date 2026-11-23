Le Nigeria conditionne son soutien à la future monnaie ouest-africaine à une règle simple : ceux qui financent doivent aussi décider. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, réclame une représentation proportionnelle dans la gouvernance de l’Union monétaire de la CEDEAO.

Il a déclaré à Abidjan, le 20 novembre 2026, lors de la session ministérielle de la 6ᵉ réunion de la Task force présidentielle de la CEDEAO que « les décisions que nous prenons aujourd’hui façonneront l’avenir de l’Union pour des décennies à venir. Elles influenceront sa crédibilité aux yeux des investisseurs et des partenaires de développement, sa légitimité aux yeux de nos citoyens, et la confiance des États membres que leurs engagements sont assortis d’une voix significative au sein des institutions qu’ils contribuent à bâtir. »

La monnaie unique, l’ECO, doit être introduite progressivement à partir de 2027. Le Conseil de convergence a demandé en septembre de réunir sans délai le Groupe de travail présidentiel. La Guinée a obtenu en juillet d’y siéger. Le bloc compte désormais 12 membres, depuis le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger en janvier 2025. Un sommet est prévu en décembre.

Équité et influence, les conditions d’Abuja

Abuja nie toute volonté de domination et insiste sur sa solidarité : « Le Nigeria a démontré et continuera de démontrer sa solidarité et son équité, en respectant la souveraineté des autres États membres. Nous restons pleinement engagés dans la création réussie de l’ECO et dans une Union monétaire crédible, durable et bénéfique pour tous les États membres. »

Cardoso rappelle aussi que la plus grande économie de la région porte l’essentiel du fardeau et doit peser dans les décisions : « Alors que les plus grandes économies continuent d’assumer le fardeau, elles devraient également être considérées comme jouant un rôle significatif en raison des risques et de l’importance systémique qu’elles représentent dans la sous-région. Surtout, de telles économies doivent défendre la contribution considérable qu’elles apportent devant leurs parlements respectifs et la société civile. Là où les obligations sont partagées mais pas l’influence, des arrangements peuvent être convenus, mais leur durabilité à long terme peut être difficile à garantir. »