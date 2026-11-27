Lancé le 24 novembre 2026 à Accra, au Ghana, le nouveau rapport de la Fondation Mastercard dresse un constat sans appel. Face à une explosion démographique inédite et un marché du travail en pleine mutation, les collèges et lycées africains doivent abandonner le modèle classique pour devenir de véritables tremplins vers l’emploi et l’autonomie.

Alors que plus de 330 millions de jeunes d’Afrique subsaharienne atteindront l’âge de travailler d’ici 2035, l’école secondaire se retrouve en première ligne du défi économique continental. Avec un taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur plafonnant à seulement 9 %, le collège et le lycée représentent, pour l’immense majorité de la jeunesse africaine, la dernière étape de la scolarité formelle. C’est tout le sens du deuxième rapport publié par la Fondation Mastercard, intitulé « L’enseignement secondaire en Afrique : élargir les parcours vers le travail, les moyens de subsistance et l’apprentissage tout au long de la vie. »

Présentée dans la capitale ghanéenne en présence de quatre ministres de l’Éducation, d’institutions financières, de chercheurs et de représentants de la jeunesse, cette étude d’envergure (articulée autour de neuf chapitres et d’études de cas menées dans sept pays : Éthiopie, Ghana, Malawi, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone et Tanzanie), sonne comme un avertissement aux décideurs politiques.

Le piège du « cercle vicieux démographique »

Depuis la parution du premier rapport de la Fondation en 2020, des progrès quantitatifs indéniables ont été enregistrés. Les effectifs du secondaire sont passés de 95 millions d’élèves en 2020 à plus de 110 millions en 2024. Sur la décennie 2015-2024, les taux d’achèvement ont également grimpé, passant de 41 % à 48 % au premier cycle, et de 30 % à 35 % au second cycle, tandis que l’écart entre les filles et les garçons s’est considérablement réduit.

Pourtant, le rapport révèle une fragilité structurelle majeure : 85 % de la hausse récente des inscriptions s’explique simplement par l’arrivée de cohortes d’enfants plus nombreuses, contre seulement 15 % liés à une réelle amélioration de la progression scolaire. Les systèmes éducatifs sont ainsi pris dans un « cercle vicieux démographique », contraints de s’étendre en permanence uniquement pour maintenir les niveaux d’accès actuels. Dans le même temps, 77 millions de jeunes en âge d’être au secondaire restent exclus de l’école, dont 31,2 millions dans des zones touchées par des crises.

« Pour la plupart des jeunes Africains, le niveau secondaire est la dernière étape où le système éducatif les touche à grande échelle. C’est là que nous pouvons avoir le plus d’impact pour leur permettre de trouver un travail digne et épanouissant », a souligné Sewit Ahderom, présidente-directrice générale de la Fondation Mastercard.

Sortir du mythe de l’emploi salarié formel

L’un des enseignements les plus percutants de l’étude réside dans l’inadéquation entre les programmes scolaires actuels et la réalité économique du continent. Chaque année, plus de 10 millions de jeunes Africains font leur entrée sur le marché du travail, alors que l’économie ne crée qu’environ trois millions d’emplois formels par an. En 2025, 102 millions de jeunes se retrouvaient ainsi dans la catégorie « NEET » (ni en emploi, ni en études, ni en formation), les jeunes femmes représentant à elles seules 61 % de ce total.

Face au recul de l’emploi agricole au profit des services, et à l’essor de l’intelligence artificielle, des plateformes numériques et de l’économie verte, le rapport exhorte les États à cesser de concevoir le secondaire comme une simple antichambre de l’université ou de la fonction publique. Il recommande de préparer les élèves à des parcours professionnels « multiples et non linéaires » : travail indépendant, entrepreneuriat, métiers du numérique, de l’écologie, du soin ou encore des industries créatives.

« Beaucoup de jeunes que je connais ont quitté l’école non pas par manque d’ambition, mais parce que le système n’était pas adapté à leur parcours de vie », a témoigné Marie Pierre Thiam, représentante des jeunes au sein du Groupe consultatif stratégique du rapport. Une analyse partagée par le ministre rwandais de l’Éducation, Joseph Nsengimana, qui appelle les gouvernements à « reconnaître, accréditer et développer des parcours d’apprentissage flexibles » en complément de la scolarité classique.

Enseignants et financement : les deux nerfs de la guerre

Pour opérer cette mue, le rapport identifie deux leviers prioritaires : le corps enseignant et l’efficience budgétaire. Hôte de la rencontre, le ministre ghanéen de l’Éducation, Haruna Iddrisu, a rappelé que si la gratuité du lycée a ouvert les portes de l’école à des centaines de milliers d’élèves, « l’accès n’est qu’un début, et non une fin », insistant sur la nécessité de former et de motiver les enseignants.

Reste l’équation financière, particulièrement tendue. Sur 42 pays africains disposant de données, seuls 22 consacrent à l’éducation la part recommandée de leur PIB. Plus inquiétant encore, depuis 2020, le remboursement de la dette publique dépasse les dépenses d’éducation dans 18 pays du continent. « L’enseignement secondaire constitue une infrastructure de capital humain », a plaidé Shem Bodo, chargé de mission principal à l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), appelant à mobiliser de nouveaux financements tout en ciblant mieux les ressources vers les établissements et les communautés les plus défavorisés, notamment les jeunes filles.

Alignées sur l’Agenda 2063 et la Stratégie continentale pour l’éducation en Afrique (2026-2035) de l’Union africaine, ces recommandations ouvrent désormais la voie à un dialogue politique dans chaque pays afin de transformer ces constats en réformes concrètes.