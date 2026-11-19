Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé est la cible de Jérôme Rothen après la défaite de la France (1-3) face à l’Italie, jeudi 12 novembre 2026 à San Siro, en Ligue des nations. Pourtant absent de la rencontre, l’attaquant du Real Madrid avait fait le déplacement à Milan et suivait le match depuis les tribunes.

Ainsi, le consultant de RMC Sport a dénoncé son comportement dans l’émission « Rothen s’enflamme » : « Que tu ne chantes pas l’hymne national, ce n’est pas un problème. En France, beaucoup ne l’ont pas chanté et ils respectaient le maillot ». Mais « il faut avoir une posture, ça fait partie du respect pour ton pays. En Italie, à San Siro, Mbappé sait qu’il va être filmé, il est avec le survêtement de l’équipe, il n’est pas en civil ». Surtout, « que le capitaine prenne son téléphone pendant le match, qu’il s’en foute autant, qu’il rigole alors que la France en prend trois face à l’Italie… Oui, c’est choquant ».

Au total, Mbappé, 27 ans, compte 108 sélections et 67 buts avec les Bleus. Ensuite, les Français ont terminé leur rassemblement par une victoire 2-1 contre la Turquie à Bordeaux, dimanche 15 novembre.